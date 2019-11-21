桃鐵地下化》審委張勝雄請辭 鄭文燦：強行反對才對不起桃園

桃園市長鄭文燦說，審查委員張勝雄不了解桃園、強行反對才是對不起桃園。（記者謝武雄攝）

2019-11-21 12:15:08

［記者謝武雄／桃園報導］交通部於上週五通過桃園鐵路地下化綜合規畫案，擔任審查委員的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄不滿交通部強勢通過，審查後請辭，還說「愧對桃園」；桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，桃園鐵路由高架轉為地下是符合8成民意期待，這是桃園的百年建設，事實上這是張勝雄對桃園不了解，如果從頭到尾反對桃園的建設那才是對不起桃園。

鄭文燦說，鐵路地下化對都市發展以及桃園到中壢之間的交通瓶頸都會有所助益，地下化後，包括8個高架橋、8個地下道、20個平交道會取消，而鐵路地下化方案從可行性報告、綜合規劃都是一步一步完成審查，並沒有所謂直接決定的事情，可行性報告對經費只是做了初步估算。

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鄭文燦表示，他希望桃園跟高雄是採取同一個財務分擔模式，事實上台北的鐵路地下化所花費的成本是遠高於桃園，目前高雄的鐵路地下化的成本跟桃園的鐵路地下化相比較的話，高雄花了比較多，所以對桃園來說，桃園的都市發展確實需要推動鐵路的地下化。

鄭文燦說，他在上任前，鐵路高架化的政策已經停擺，前縣長朱立倫要推動60米林蔭大道，要拆遷4000戶引起居民的抗爭，所以無法推動，吳志揚縣長時代毫無動作，所以在他擔任市長前就宣布桃園高架化已經停擺了50個月，高架化無法推動跟他沒有關係，目前地下化都是按部就班一步一步進行。

鄭文燦指出，鐵路地下化是桃園的百年建設，由交通部鐵道局主辦，市政府是配合都市計畫的調整以及場站的開發，他希望鐵道局相關工程可以推動得更快一點，在這個之前，已經先行完成的中壢站以及桃園站的先導工程，三鐵共構了兩個車站都已經開工，希望進度能再快一點。

最後鄭文燦呼籲中央能夠在台北以外的城市也要同等的支持，不要去懲罰後面需要推動軌道建設的縣市。交通部長林佳龍希望讓軌道能夠促進都市的綠色交通、促進區域的均衡發展，他認為這個是交通正義，這個方向是對的。

桃園鐵路原本是高架化工程，在縣府時代已經動工，工程費用為308億元，市府負擔101億元，其餘由中央負擔，只是鐵路無論是高架或地下，必須先鋪設臨時軌供列車通行後，才能進行工程施作，當時的鐵工局在中壢段租用臨時軌土地受阻，使得工程停擺，而桃園市長鄭文燦選前就主張地下化，因此上任後，就將原先的高架化改為地下化。

當初市府的可行性評估報告時，統計所需經費約964億元，交通部鐵道局完成綜合規劃，將岸壁式月台改為島式月台增加施工成本，總經費也由964億元修正為1047億元，比可行性評估增加83億，預計2028年7月通車。

經費分攤部分採中央、地方分攤比例兩案並陳，第一案為總經費75％中央、25％地方分攤，桃園要負擔261.75億元；第二案則是扣除自償性經費和用地費後，再就非自償由中央地方分攤，初估桃園負擔達26.4％，桃園負擔276.41億元，多增加14.66億元。

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