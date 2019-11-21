聚焦陽光還能這樣玩？日本設計師打造的太陽能車連外殼都靠太陽

利用聚焦的太陽光可以在蔗糖上創作（圖片由大村卓授權提供使用）

2019-11-21 20:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕一般想把糖融化，做成可以隨意變形的糖雕，都是直接放在火上烤。日本的設計師大村卓，卻使用了「太陽能」這令人意外的熱源。他受到太陽能賽車比賽邀請，希望能設計相關有趣的事物。但因為沒設計過太陽能車，所以大村只好轉向思考太陽能能做什麼事。他想起小時候玩的一項科學實驗──聚焦太陽光燒紙，於是他嘗試將紙換成砂糖，被聚焦陽光的熱融化的糖，就可以自由繪製各種圖案。

為了讓大家都能體驗，他也提供創作過程使用器材的注意事項。首先糖粉的部分，由於一般的白砂糖會反射陽光不易融化，他比較推薦使用蔗糖粉。接著聚焦陽光的放大鏡，直徑太短無法融化，太長則難以操作，因此直徑約8到10公分會最好。另外他建議操作中配戴焊接用的護目鏡，避免直視太陽光傷害眼睛。最後準備不會熱到融化的不銹鋼盆裝砂糖、可以夾出成品的鑷子和清理成品的刷子，就可以開始操作。

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大村運用這樣的方式，先做出比賽主辦國澳洲的國土外框、自己的名字和平面棒棒糖等平面作品，接著他用聚焦陽光將平面作品焊接起來，變成小型太陽能車的立體外殼。雖然做出來的車不符合這次太陽能賽車比賽的規定。但由於太陽糖雕是一般人也能玩的遊戲，網友們除了稱讚這點子超酷以外，也都相當躍躍欲試呢。

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