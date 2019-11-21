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鄉民梗外加正妹小編 網友邊笑邊求被工商

「TOYOTA Taiwan」小編在粉專PO出逗趣的宣傳內容，只見小編設計許多趣味梗，卻不斷遭老闆打槍，讓看到的網友都為之捧腹。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

「TOYOTA Taiwan」小編在粉專PO出逗趣的宣傳內容，只見小編設計許多趣味梗，卻不斷遭老闆打槍，讓看到的網友都為之捧腹。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

2019-11-21 15:10:57

〔即時新聞／綜合報導〕和泰汽車（2207）日前發表全新改款的TOYOTA SIENTA，近日「TOYOTA Taiwan」小編在粉專PO出逗趣的宣傳內容，只見小編設計許多趣味梗，卻不斷遭老闆打槍，讓看到的網友都為之捧腹。

「TOYOTA Taiwan」日前在臉書分享一則針對新款車的宣傳內容，但有別於一般常見的廣告，該則PO文中小編雖提出各種浮誇的宣傳梗，像是套用電視新聞畫面及記者曾用溫度計測試深度的搞笑梗，或是號稱該款車有具備上帝視角的「環景影響輔助系統」，並宣稱會派出小編爬上車頂提供實況轉播，讓老闆看了直呼「不要亂用記者的梗」、「這科技力也太落後了」。

針對小編宣稱，新款車擁有PKSB防碰撞系統，可在遇到障礙物時「自動開啟AT立場，用防護照來避免碰撞」，以及將宣傳海報設計成仿照社群交友軟體的畫面，也都讓老闆直呼「太先進了啦，可以不要鬧嗎」、「車子滑門就車子滑門，不要給我弄得那麼像交友軟體」。

更好笑的是，小編聲稱有找到車主分享使用經驗，沒想到卻是偽裝成鄉民在PTT留言洗板的畫面，帳號包含ilovetoyota、sienta5566、hotaino1（和泰 NO.1）等，留言的內容則包括「我都讓我兒子在後座騎腳踏車」、「我們系際盃籃球賽的雨備是改到系主任的sienta後座打」、「不懂故宮展品有啥好吵的，全部放Sienta後做不就可以全部展出了」等，讓看到的網友都為之捧腹，直呼「我到底看了什麼啊」、「原來此車這麼符合時事」、「還敢提故宮啊 韓粉要上了」等。

「TOYOTA Taiwan」小編在粉專PO出逗趣的宣傳內容，只見小編設計許多趣味梗，卻不斷遭老闆打槍，讓看到的網友都為之捧腹。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

「TOYOTA Taiwan」小編在粉專PO出逗趣的宣傳內容，只見小編設計許多趣味梗，卻不斷遭老闆打槍，讓看到的網友都為之捧腹。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

「TOYOTA Taiwan」小編在粉專PO出逗趣的宣傳內容，只見小編設計許多趣味梗，卻不斷遭老闆打槍，讓看到的網友都為之捧腹。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

「TOYOTA Taiwan」小編在粉專PO出逗趣的宣傳內容，只見小編設計許多趣味梗，卻不斷遭老闆打槍，讓看到的網友都為之捧腹。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

小編聲稱有找到車主分享使用經驗，沒想到卻是偽裝成鄉民在PTT留言洗板的畫面，帳號包含ilovetoyota、sienta5566、hotaino1（和泰 NO.1）等。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

小編聲稱有找到車主分享使用經驗，沒想到卻是偽裝成鄉民在PTT留言洗板的畫面，帳號包含ilovetoyota、sienta5566、hotaino1（和泰 NO.1）等。（圖擷自「TOYOTA Taiwan」臉書）

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