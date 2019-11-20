全國語文競賽周末開戰 桃市171菁英出征

171位選手中，有各年齡、項目等組別，由左至右分別是客語字音字形社會組湯美芳、國語演說組八德國中林彥伶、閩語演說陽明高中賴竹君、國語朗讀的莊翊弘老師、閩語演講的桃園高中黃郁欣及族語朗讀的高義國小趙珮岑。（記者陳恩惠攝）

2019-11-20 22:43:13

［記者陳恩惠／桃園報導］「108年度全國語文競賽」本周六日即將在北市內湖高工、麗山國中展開為期2天賽事，桃市派出171位菁英選手參賽，他們個個摩拳擦掌、蓄勢待發，市府教育局昨午在桃市建德國小舉行授旗典禮暨行前說明會，由主任秘書賴銀奎授旗給代表隊，期勉所有選手以平常心參賽，發揮最好實力，展現二個月來集訓最佳成果，為桃市爭取最高榮譽。

今年賽事分別是國語朗讀、閩語朗讀、客語朗讀、作文、寫字、國語演說、閩語演說、客語演說、國語字音字形、閩語字音字形、客語字音字形及原住民族語組等12組，承辦的建德國小校長吳明芳、華勛國小校長吳鳳嬌總召分別揮舞著桃園市旗，讓在場選手熱血沸騰、士氣高昂。

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參賽的選手中，被譽為「勇闖比賽的花甲阿嬤」社會組湯美芳參加客語字音字形項目，從公職退休8年的她，早期參加客語認證考試並擁有客語薪傳師的資格，近年除在家帶孫、參加客家教會詩歌班及擔任聖經故事的幕後配音，今年參加桃市國語文競賽，榮獲客語字音字形社會組第一名，有機會參與全國賽。

八德國中林彥伶去年參加市賽無法如願晉級相當沮喪，指導老師吳俞嫺讓她旁聽全國賽選手集訓練習課程，沒想到讓她察覺要從自己的生活出發，以國中生的生活經歷和視野，鋪陳一個動人的故事，讓聽眾被語言的力量所感染，華勛國小校長吳鳳嬌也給予旁聽的機會並適時指導，終於在今年如願以國語演說進入全國賽。

陽明高中賴竹君是閩南語演說項目的常勝軍，小時候跟阿公阿嬤生活會說閩南語，長大反而忘記最根本的母語，直到參賽才喚醒記憶，國二首次加入全國賽集訓，演說對她不僅是成就感，更多的是上臺的喜悅，曾經的失利更讓她懂得臺下收穫的經驗與站在臺上的每一刻，那份屬於演說的悸動。

參加國語朗讀項目的莊翊弘教師來自高雄大樹鄉的農家，從小習慣台語，國語ㄣ、ㄥ、ㄦ發音，慢慢念還好，一旦成句連篇就會讓文氣潰不成形，歷經多次挫敗，2年前進入全國賽時，獲桃市國語朗讀組培訓教師的強力支援，在陳志仁老師的師資群培訓下，莊老師終於進到先前無法體會的內容詮釋部分，當年更獲第六名，年年參賽說是鍛鍊朗讀能力，不如說是他的成長史，相信今年的競賽，搭配天生好嗓音，能順利奪冠，一圓十年夙願。

桃園高中黃郁欣自國小三年級時參加閩語朗讀，但連連失利，國中沉澱三年直到上高中才重拾，了解自己在語文競賽表現的優點與缺點，進而轉戰閩語演講，終於進入全國賽，這也是她首度成為全國賽代表。

高義國小泰雅族的趙珮岑，四年級時就讀宜蘭平地國小考過中級族語認證，五年級轉校參加族語單詞競賽成為五年級唯一代表選手並獲全國參賽權，升上六年級，參加族語朗讀比賽，壓力大到發音、聲調練習都讓她沮喪，指導老師-素伊.多夕細心指導終於進步，這次參加族語朗讀集訓課程，學會對自己負責也加深對族群語言的自我認同，全國賽在即，會更加努力練習。

「全國語文競賽」本週六日開戰，市府教育局主任秘書賴銀奎授旗給代表隊12組老師，並為大家加油。（記者陳恩惠攝）

市府教育局主秘賴銀奎和參與「全國語文競賽」的171位選手和12組老師合影。（記者陳恩惠攝）

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