3位更生人遇大咖貴人 情願多囚一年「幸福牢」

三位更生人與法務部長一同製作紅豆餅。（記者吳政峰攝）

2019-11-20 20:31:34

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東看守所今年首辦「紅豆NI技訓班」，其中3位學員結訓出監後，跟著音樂人許常德北上製作紅豆餅，許常德不但免費幫監所製作廣告樂與影片，還自掏腰包幫這3人租房子、製作紅豆餅模具、甚至與各公司接洽銷售事宜，唯一的要求就是要她們這1年「靜下心」，不准與家鄉朋友聯絡，當「多坐一年牢」，3人非但不覺痛苦，反從工作中找到自我，幸福感滿點！

蔡姓更生人表示，在家鄉誤交損友染上毒癮，成年後從未有過正常的生活作息，但跟著許常德北上後，不但獲得一份好工作，還被要求登山、進讀書館閱讀，這是從未有過的經驗，充實而美好，與家鄉損友隔離竟讓自己煥然一新，始料未及。

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這段音樂人與更生人的交集始於今年二月，屏所透過屏東農會引線，委請許常德「入監」協助收容人，預算「0元」，許常德傻眼，但在聽取所方的介紹後，發現這是一件有意義而令人感動的事，決定「撩下去」，傾全力相助。

許常德認為屏東萬丹的名產為紅豆，所方可結合在地農產品發展出紅豆餅，便建請開設「紅豆NI技訓班」，同時免費製作廣告樂與宣導片，期間所方還用布簾與棉被搭建出臨時錄音室，超級克難，但擅長行銷的許常德硬是利用有限的資源做出無限的事，招攬近百家的廠商支持。

他請女兒繪製紅豆餅的模具與logo，自費製造模具，無償供這些學員使用，並透過自身的臉書專頁推廣，讓首次在高雄駁二特區亮相的紅豆餅秒完售，踏出成功的第一步，學員們獲得前所未有的信心，也使得許常德獲得與製作音樂截然不同的幸福感。

許常德決定協助部分出監的學員創業，但要她們和他一起北上打拼，與過去的朋友斷聯繫一年，靜下心來，當作多坐一年牢，期間除了閱讀、運動、還看電影，其中一位更生人從電影院出來後，臉頰上滿是淚水，哽咽著說「我已經30年沒看過電影了」。

更佛心的是，許常德自費幫她們租房子，粉絲則捐贈物資、棉被、衣物，讓3人感受到希望，惟世事並非總是順遂，許常德在租房子時，房東得知房客是更生人，隨即婉拒出租，就算許常德打包票也不願妥協。

許常德表示，他透過另類行銷的方式，邀廠商以每天6000元的金額請他和紅豆NI團隊進駐販售紅豆餅，消息一出，就有上百家廠商競相搶標；此外，他也和知名糕餅業者洽談，希望能推出聯名款紅豆餅。

「我們不幫他們，他們就會變成社會問題」許常德認為，透過導引讓更生人找到生活方向，不但可以幫助他們脫胎換骨，更可減少潛藏的社會問題，而這種助人為快樂之本的行為，也讓他直呼「超幸福的！」

音樂人許常德從幫助更生人中獲得滿滿的幸福感。（記者吳政峰攝）

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