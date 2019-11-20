砂石車入侵富岡 4天狂倒200多車廢土

楊梅富岡一處空地遭傾倒大量紅土。（議員涂權吉提供）

2019-11-20 20:34:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕楊梅區富岡新明路旁面積約1公頃空地，日前遭鍾姓業者堆置紅土；議員涂權吉質詢時不滿市府毫無作為，地方發現後通報警方、環保局等單位，但業者仍然是我行我素，短短4天就傾倒兩百多車次砂石，導致富岡街頭砂石車橫行；市長鄭文燦則說，鍾姓業者持偽造的地主委託書，目前警方正擴大偵辦；而環保局已經要求業者恢復原狀。

建築管理處長邱英哲說，11月12日接獲地方反映後，已經派員到場調查，初步發現紅土來自合法的砂石場，並非來自工地的營建廢棄物，根據砂石場的資料，出車數量大約60輛，數量約2000立方米左右，與現場堆置數量相當，土方來源並沒有問題；另外，土地為住宅區用地，並非農地、保護區土地，原則上堆置並不違法，但鍾姓業者未取得地主同意堆置紅土，屬於竊占罪，目前警方正調查中。

請繼續往下閱讀...

環保局長呂理德說，接獲陳情即派員前往現場稽查檢測，現場為一般紅土，並無重金屬反映；環境稽查大隊楊梅中隊稽查員於現場攔查到一台砂石車未攜帶證明文件，將開罰6萬元到30萬元不等罰款；由於現場有灰塵，已經要求業者限期改善。

鄭文燦說，鍾姓業者第一時間就出示地主同意書，但地主長期旅居國外，發現土地遭占用後，已經回國提告，警方正傳喚兩造以釐清案情。

涂權吉說，日前接獲富岡里長劉家聲陳情，位於富岡新明街空地，於12日起，即發現載滿紅土砂石車進入傾倒，地方第一時間即透過各種管道向環保局、都發局、警方檢舉，但鍾姓業者聲稱一切合法，完全不理會地方陳情抗議，而市府居然無法可管，他要求環保、都發等單位檢討改善。

楊梅富岡一處空地遭傾倒大量紅土。（議員涂權吉提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法