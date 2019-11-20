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南方四島撿拾螺貝開單爭議 海管處長赴議會說明

針對南方四島螺貝撿拾開單爭議，海洋國家公園管理處長徐韶良親赴澎湖縣議會說明。（記者劉禹慶攝）

針對南方四島螺貝撿拾開單爭議，海洋國家公園管理處長徐韶良親赴澎湖縣議會說明。（記者劉禹慶攝）

2019-11-20 20:49:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕南方四島國家公園爆發望安鄉非四島居民撿拾螺貝，遭到公園警察隊連續開出罰單，引發澎湖縣議會強烈不滿，議長劉陳昭玲要求國家公園退出南方四島，新任海洋國家公園管理處長徐韶良專程抵澎，到澎湖縣議會說明。

澎湖群島四面環海，潮間帶淺坪區撿拾螺貝是漁村生活日常，卻傳出劃設國家公園的南方四島，竟以「國家公園管理法」連續開罰非四島居民採集螺貝，經望安選區縣議員陳佩真在議會反映，議長劉陳昭玲動怒，認為海管處未考量澎湖傳統及漁民生計，憤而要求海管處退出南方四島，廢除國家公園。

今日的協調說明會邀集海管處、農漁局、澎湖區漁會，由議長劉陳昭玲主持、議員胡松榮、陳佩真、魏長源、夏晨榮、蘇陳綉色、呂光宇及漁民、離島代表等人，居間牽線促成此次說明會的海洋公民基金會理事長吳雙澤也列席，漁民代表對於海管處只會欺負澎湖漁民，卻坐視中國漁船越界肆虐澎湖海洋生態坐視不管頗有怨言。

會場議題集中在開放螺貝撿拾、延繩釣納入洄游性魚類採捕漁法等，處長徐韶良表示，取締中國漁船不是海管處權責，至於螺貝撿拾開罰是依據國家公園管理法，著眼在復育海洋資源；劉陳昭玲建議國家公園管理法已進入5年通盤檢討期，在新法實施前，以漁業法管理撿拾螺貝，詳訂採集數量、尺寸及種類等，並將延繩釣列入洄游性魚類採捕漁法等，徐韶良同意攜回研究。

南方四島沿岸大陸棚發達，岩盤礁石有利於螺貝類生長。（記者劉禹慶攝）

南方四島沿岸大陸棚發達，岩盤礁石有利於螺貝類生長。（記者劉禹慶攝）

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