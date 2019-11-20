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抓到了！彰化濱海大道被偷倒廢棄物 竟遠自北部來

彰化濱海大道才剛開通一個月，就被丟大批廢棄物在車道上，所幸和美清潔隊出動先行清運。（記者劉曉欣翻攝）

彰化濱海大道才剛開通一個月，就被丟大批廢棄物在車道上，所幸和美清潔隊出動先行清運。（記者劉曉欣翻攝）

2019-11-20 19:06:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕老天有眼！偷倒廢棄物還蓋車牌，還是逃不過警察大軍的全力追緝！

彰化「濱海大道」17日傳出被偷倒廢棄物事件，由於濱海大道才剛完工通車，就被偷倒一大堆廢棄物在車道上，民眾群情激憤，認為根本就是惡質，亂丟垃圾，還嚴重影響行車安全。

和美警分局獲報後，立即調閱路口監視器，發現偷倒的曳引車非常可惡，明知自己是在做違法的行為，直接就把車牌給遮住，以為這樣就可以神不知，鬼不覺，沒想到，警方從多筆監視器反覆比對，終於從車體發現蛛絲馬跡，再從廢棄物當中，追到廢棄物的源頭。

彰化縣環保局表示，「濱海大道」被丟廢棄物一案，經過追查、確認，建築廢棄物來自北部建商，建商委託合法業者進行清運，業者也承認接受建商委託，但供稱交由不認識、不知情的司機來清運，目前警方已通知司機到案說明。

環保局指出，依照廢棄物清理法規定，任意棄置事業廢棄物，將可處1年以上、5年以下以期徒刑 ，併科新台幣1500萬以下的罰金；由於棄置地點在道路上，警方將以廢清法、公共危險罪來移送偵辦；而和美清潔隊代為移置廢棄物的費用，也將向棄置廢棄物的行為來求償。

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