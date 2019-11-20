台中市「原住民族完全中學」 擬落腳豐原文高一用地

豐原文高一用地廣達3.5公頃。（記者張軒哲攝）

2019-11-20 19:02:53

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府重視原住民文化，計畫成立「原住民族完全中學」，立法院教育及文化委員會今天到豐原考察位於三豐路文高一用地約3.5公頃土地，地點便利，立委高金素梅說，台中市若能設置原住民族完全中學，可讓中彰投苗4縣市原住民學生就讀。台中市府指出，3.5公頃用地有一半是私人土地，光是徵收費就上看6億元，若要變更用地，要尊重地方意見。

立委江啟臣說，文高一用地歷史由來已久，少子化導致普通高中的需求不如過去強烈，8年前地方上的運動團體鑑於運動場地不足，四處尋覓，透過他居中與市府協調，遷葬公墓，規劃將場地為網球場。然而市府編列經費整地的過程並不順利，發生弊案，導致土地閒置、延宕至今。

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江啟臣指出，文高一用地土地閒置多年，市政府應該要積極規劃，有效利用。他也要求，若要規劃興建設置原住民完全中學，台中市政府應思考如何讓教育工程與居民運動需求、訓練網球選手等3個提案可以多贏。

台中市府教育局長楊振昇說，目前這塊用地預計規劃網球場，所有權在運動局，3.5公頃用地公有與私有地約佔一半，私有地徵收費高達6億元，變更用地流程約要5年，建設經費有賴中央協助，但基本上教育部已不蓋國立高中，研議協助另覓其他國有用地。

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