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尖石又傳山坡非法開挖！假整地真濫墾 警查扣2挖土機

新竹縣尖石鄉義興村又傳山坡地非法開挖！竹縣府警局等單位現勘當場逮到2名男子正操作挖土機施工整地，破壞國土，開挖面積約3601平方公尺。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣尖石鄉義興村又傳山坡地非法開挖！竹縣府警局等單位現勘當場逮到2名男子正操作挖土機施工整地，破壞國土，開挖面積約3601平方公尺。（記者廖雪茹翻攝）

2019-11-20 15:50:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉義興村又傳山坡地非法開挖！竹縣府警察局19日會同農業處等現地會勘，當場逮到2名男子正操作挖土機施工整地，破壞國土，開挖面積約3601平方公尺；地主剷除原大片桂竹林欲蓋房子養老，警方除查扣2輛挖土機等機具，並將全案依違反山坡地保育利用條例、水土保持法移送法辦。

橫山警分局表示，接獲情資尖石鄉義興村一處山坡地非法開挖，19日立即會同農業處、原民處及尖石鄉公所現地會勘。經查，這處山坡地屬原住民保留地，依規定不得擅自墾殖、開發。行為人王姓地主剷除原來的桂竹林，想在此蓋房子養老，卻動用挖土機大肆開挖，而非表土翻耕，破壞了原地形地貌。

王姓地主向警方辯稱，不知如何向鄉公所申請整地。尖石鄉公所表示，核准的申請函，函文會明確標示，中耕鋤草係指僅能利用鋤或中耕器，以淺耕方式施作，並特別標註勿改變現有地形，不得整坡、開挖、設置施工便道等。

農業處要求王姓地主依規申請，並責令15日內取得使用同意書。警方詢據後，全案依違反山坡地保育利用條例、水土保持法移送法辦。

橫山分局長王文生呼籲，尖石山區地勢陡峭，山坡地水土保持相當重要，未來也會持續加強查緝，杜絕濫墾濫伐，守護山林。

王姓地主向新竹縣政府供稱剷除原來的桂竹林，想在此蓋房子養老，卻動用挖土機大肆開挖，而非表土翻耕，破壞了原地形地貌。 （記者廖雪茹翻攝）

王姓地主向新竹縣政府供稱剷除原來的桂竹林，想在此蓋房子養老，卻動用挖土機大肆開挖，而非表土翻耕，破壞了原地形地貌。 （記者廖雪茹翻攝）

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