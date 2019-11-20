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羅東「班班有冷氣」明年上路 全鎮國中小351班級受惠

羅東鎮「班班有冷氣」政策即將在明年上路。（記者張議晨攝）

羅東鎮「班班有冷氣」政策即將在明年上路。（記者張議晨攝）

2019-11-20 15:03:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所提出「班班有冷氣」政策，公所委請技師評估後，編列4500萬元經費，最近已獲鎮民代表會審議通過，預計明年這項政策就可上路，全鎮公立國中、小學合計有351個班級受惠。

羅東鎮最早實施全鎮營養午餐免費，隨著縣府開辦免費營養午餐，鎮公所自辦的午餐免費退場，鎮長吳秋齡另推新的教育政策，讓羅東國中、小學各校「班班有冷氣」。

今年中，公所請各校自行評估裝設經費，但包含配電設施優化、冷氣裝設以及儲值卡等裝置，8校總經費合計要1.5億元，龐大經費連財政有餘的鎮公所都認為「吃不消」。

吳秋齡說，第一版經費為各校自行估算，因此金額差異很大，最後鎮公所自行請技師估價，包含電力設備改善，以及評估公所補助規模後，總經費約4500萬元就可讓政策上路。

最近鎮民代表會審議明年度預算，公所的「班班有冷氣」經費送交代表會審議，獲得表決通過，預計明年元月以後，這項新的教育政策就能上路。

羅東鎮代會主席李錫欽說，鎮公所補助各校裝冷氣，但若經費超出公所補助範圍，仍應由各校自行籌措。

目前宜蘭為冬山鄉順安國中率先實施「班班有冷氣」，該校規定室外溫度28度以上才允許開冷氣，溫度則設定在26至28度，採使用者付費，由班費支應，每人每月負擔約100元上下，經濟弱勢的學生由家長會補助。

吳秋齡說，各校自行依照需求向公所提出申請，目前每班原則為補助1台，若為頂樓教室，則補助2台，經費包含冷氣採購、配電系統改善以及儲值卡等設備，優化學生求學環境。

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