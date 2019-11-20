大貓熊「團團」瘦身好有毅力 天天仰臥起坐

竹葉的纖維可保障腸胃道菌相健康（大貓熊「團團」）。（台北市立動物園提供）

2019-11-20 13:58:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」最近開始上健身房，園方指出，熊科動物跟人類一樣，擁有小肚肚的團團「中廣」身材，對健康是有潛在危機的，保育員化身健身教練，不僅調整飲食，每日讓「團團」挑戰仰臥起坐3下，身材更精實。

「團團」今年15歲，屬大貓熊的壯年期，園方在大貓熊館特別設計專屬健身房，保育員調整食譜，盡量吃多熱量低的竹葉，減少高糖份精料的食用，整體熱量降低，竹葉的纖維也能保障腸胃道菌健康，同時必須搭配運動，才足以改變體態，減少脂肪囤積的比例，對「團團」而言，首先就是安排仰臥起坐的課程。

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園方指出，仰臥起坐其實是透過訓練的分解動作，第一步讓「團團」從坐姿變成躺著的姿勢，接下來再讓他運用腹部的力量坐起來，每次訓練次數約2到3次，剛開始訓練時，「團團」常常會長嘆一口氣，但現在不僅順利完成訓練，有時候還會自己「加碼」多做。

「團團」的健身運動還包括站立訓練，訓練後肢能夠更有力量，園方提到，保育員在活動場，會不定時的把食物放上棲架高處，讓「團團」四肢併用爬行或站立，強化後肢力量，並藉此模擬野外豐富尋找食物的行為，對「團團」來說是整體協調的訓練，有時能輕易達到，但對保育員而言需要費盡力氣爬上棲架裝設，常讓保育員累壞。

大貓熊「團團」完全躺下後，保育員比了往上的手勢，鼓勵團團坐起來。（台北市立動物園提供）

大貓熊「團團」仰臥起坐運動分解動作。（台北市立動物園提供）

希望透過教練和「團團」持續的努力下，讓他的身體更為精實。（台北市立動物園提供）

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