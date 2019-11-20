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台灣第一所西式女子中學132歲生日 校友重返「淑女養成地」

長榮女中歡慶132歲生日，資深校友返回母校，重遊「淑女養成地」，見證市定古蹟紅樓重現風華。（記者劉婉君攝）

長榮女中歡慶132歲生日，資深校友返回母校，重遊「淑女養成地」，見證市定古蹟紅樓重現風華。（記者劉婉君攝）

2019-11-20 12:19:42

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣第一所西式女子中學長榮女中歡慶132歲生日，建於1923年的紅樓也於近期修復完成，資深校友返回母校，重遊「淑女養成地」話當年。

長榮女中創立於清光緒年間，校方表示，當時入學的首要條件就是解纏足，學生除了學寫字、算術、女紅，在英國女傳教士教導下，英語、音樂、禮儀教學也盛極一時，堪稱台灣最早的淑女養成地，市定古蹟紅樓建築，即為女學的精神象徵。

98歲的劉採桑說，當年的宿舍就位在紅樓2樓，還設有全台少見的鋼琴教室；90歲的蘇蘭子回憶，當時學校對學生的外表及儀態相當重視，1年級留娃娃頭、2年級中分髮型、3年級綁馬尾、4年級綁油條辮子；近90歲的凃士淑指出，上禮節課時要學習沖泡咖啡、喝茶、穿著、社交等，還要學刺繡、裁縫。94歲的陳安靜更帶來一幅76年前在學校完成的刺繡作品。

紅樓為西式洋樓融合台灣傳統三合院的特殊建築，2012年時屋頂因天災及白蟻危害而塌陷，3年前展開修復，直到近期才完工，返校的資深校友也是紅樓重現風華後的第一批見證者。

返校的校友有母女檔、姐妹檔及師生檔，校長蔡玉敏表示，紅樓重新啟用後，將規劃校史館，向這些老校友募集老照片、老文物、老故事，拼湊「淑女養成地」的完整記憶。

長榮女中歡慶132歲生日，資深校友返回母校，重遊「淑女養成地」，見證市定古蹟紅樓重現風華。（記者劉婉君攝）

長榮女中歡慶132歲生日，資深校友返回母校，重遊「淑女養成地」，見證市定古蹟紅樓重現風華。（記者劉婉君攝）

長榮女中歡慶132歲生日，資深校友返回母校，重遊「淑女養成地」，見證市定古蹟紅樓重現風華。（記者劉婉君攝）

長榮女中歡慶132歲生日，資深校友返回母校，重遊「淑女養成地」，見證市定古蹟紅樓重現風華。（記者劉婉君攝）

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