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她真的是阿嬤！美魔女師撿到「天上掉下來的錢」將全捐

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-20 10:12:07

［記者黃明堂／台東報導］「美魔女撿到天上掉下來的錢」！年紀5字頭的國小老師鄭伊娟是教育圈公認的美魔女，去年在桃園騎機車時，天空飄下3張千元鈔票，她送到派出所招領，半年後無人領取，變成她的錢了，決定捐出來。朋友大讚：「人美心更美」！

鄭伊娟目前任教於台東市的國小，去年則在桃園市的國小當老師。她說，去年12月5日傍晚騎車下班，快到家的路口時，一陣怪風吹來，天空竟然飄下3張千元鈔票，四下無人，也不知從何處飄來。

當下她撿起錢等了一下，沒人來認領，她認為不是自己的錢，不能放進口袋，於是送到附近的八德派出所，警察告知半年後如果沒有人認領，這筆錢就是她的了。

鄭伊娟說，早忘了這件事，但昨天桃園警方通知她領這筆錢，不過，現在她已調到台東服務，專為領錢要請假，還要奔波北上，於是向警方說不必領，但警方說可以匯到台東的派出所，讓她就近領取。

鄭伊娟還不認為這筆錢是她的，也認為「錢要用在最需要的人身上」，還沒去領錢，就公開詢問有無需要用錢的團體，準備捐出去。

老師拾金不昧，為學生做了最佳身教，朋友們也紛紛讚她人美心更美。

鄭伊娟是「五年級生」，從事教育已經30年。她高中畢業就開始當代課老師，邊教書邊進修，在台東大學師資學分班取得學歷後，考上正式教師。有一天到特教班觀摩後，立志從事特教，再進修東大特教研究所，擔任過特教巡迴教師。

她的外貌看起來像30歲，常在臉書上分享美艷照片，羡煞一堆人，少有人知道她是已經有3個孫子的祖母了。她說，充足睡眠、隨時好心情、多運動，是保持年輕的法門。

鄭伊娟任教30年，熱愛教育工作。（記者黃明堂攝）

鄭伊娟任教30年，熱愛教育工作。（記者黃明堂攝）

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

鄭伊娟臉書上的美照，讓人看不出已經是3個孫子的祖母。（記者黃明堂翻攝）

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