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氣溫漸回升！降雨持續到週五 熱帶低壓今明恐成颱

東北季風持續影響，台灣北部、東部地區仍有局部短暫雨，東北部地區降雨機率更高。各地氣溫稍微回升，但北部白天高溫仍只有21度，中南部高溫升至28度，日夜溫差再變大，民眾必須適時增減衣物。（資料照）

東北季風持續影響，台灣北部、東部地區仍有局部短暫雨，東北部地區降雨機率更高。各地氣溫稍微回升，但北部白天高溫仍只有21度，中南部高溫升至28度，日夜溫差再變大，民眾必須適時增減衣物。（資料照）

2019-11-19 22:43:45

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）日持續受東北季風影響，台灣北部、東部地區仍有局部短暫雨，東北部地區降雨機率更高。各地氣溫稍微回升，但北部白天高溫仍只有21度，中南部高溫升至28度，日夜溫差再變大，民眾必須適時增減衣物。

中央氣象局預報，明天持續受東北季風影響，基隆北海岸、大台北東側及宜花低區的降雨機率更加提升，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率。至於中南部雲量仍多，南部地區及中部山區偶有零星飄雨的機會。這樣的天氣可能維持到週六，將會轉為偏東風漸轉東南風，降雨減少，氣溫也會持續回升，台灣北東、中南部山區僅剩局部短暫雨。

台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將可能出現9到11級強陣風，台灣各地沿海風浪也偏大，海邊活動、海上作業都須注意安全。

「天氣風險公司」指出，菲律賓東南方則有另外一個低壓正在發展，這兩天就有機會增強成為今年第27號颱風「鳳凰」，預計會將南邊豐沛的暖濕空氣帶到台灣附近，台灣東部地區週五、週六有可能會有局部大雨，北部則有短暫降雨。而冷空氣在未來一周將會逐漸減弱，氣溫也會慢慢回升。

溫度方面，明天白天氣溫些微回升，但桃園以北、宜蘭回升幅度有限。中部以北、宜花地區清晨低溫來到17、18度，其他地區則為20至22度；白天高溫北部約20、21度，中南部地區來到27、28度左右，其他地區都有24度以上。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣為綠色「低量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。

空品方面，雲嘉南以南受地形因素限制，擴散條件稍差，污染物易累積，須特別注意。北部、竹苗、宜蘭、花東地區為「良好」等級；中部、澎湖、金門以及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南地區、高屏地區則為「橘色提醒」等級。

中央氣象局指出，中颱「海鷗」下午2點中心位置位於北緯19.4度，東經122.4度，以每小時17公里速度朝西南進行，而有可能增強為今年第27號颱風「鳳凰」的熱帶性低氣壓下午2點中心位置則位於北緯13度，東經131度，以每小時25公里速度朝西北西進行。

溫度方面，明天白天氣溫些微回升，但桃園以北、宜蘭回升幅度有限。中部以北、宜花地區清晨低溫來到17、18度，其他地區則為20至22度；白天高溫北部約20、21度，中南部地區來到27、28度左右，其他地區都有24度以上。（擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天白天氣溫些微回升，但桃園以北、宜蘭回升幅度有限。中部以北、宜花地區清晨低溫來到17、18度，其他地區則為20至22度；白天高溫北部約20、21度，中南部地區來到27、28度左右，其他地區都有24度以上。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣為綠色「低量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣為綠色「低量級」，其他地區皆為黃色「中量級」。（擷取自中央氣象局）

空品方面，北部、竹苗、宜蘭、花東地區為「良好」等級；中部、澎湖、金門以及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南地區、高屏地區則為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

空品方面，北部、竹苗、宜蘭、花東地區為「良好」等級；中部、澎湖、金門以及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南地區、高屏地區則為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

中央氣象局指出，中颱「海鷗」以每小時17公里速度朝西南進行，而有可能增強為今年第27號颱風「鳳凰」的熱帶性低氣壓以每小時25公里速度朝西北西進行。（擷取自中央氣象局）

中央氣象局指出，中颱「海鷗」以每小時17公里速度朝西南進行，而有可能增強為今年第27號颱風「鳳凰」的熱帶性低氣壓以每小時25公里速度朝西北西進行。（擷取自中央氣象局）

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