「土豆世家」友善土地 有機花生農王國輝獲永續善農獎

王國輝獲得「永續善農獎」，太保市長黃榮利（右）及太保市農會總幹事黃麗貞（左）到王家恭賀。（記者林宜樟攝）

2019-11-19 21:08:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市「土豆世家」花生農王國輝，4年來致力於友善土地耕作，回收可利用的殘料如蒜頭粕等來堆肥，生產的落花生是國內罕見經有機驗證的花生產品，獲得今年農委會舉辦的第一屆永續善農獎。

永續善農獎經專家學者評分審查，全國僅10組入圍獲獎，將於12月4日在農委會頒獎；王國輝是土豆世家第三代，家族經營花生加工販售，4年前因想讓消費者吃到健康的食品，品嚐土豆原有的香甜味，興起栽培有機花生想法，但初期栽種產量僅一般慣行農法10分之1，經過多次試驗調整，目前有機花生面積約5分，1年採收2次，產量約3到4000台斤。

請繼續往下閱讀...

王國輝說，有機花生以製作花生過程及調味用的蒜頭所留下來的殘料製作堆肥，以及有機資材栽培，可減少病害；花生加工過程有ISO22000及HACCP認證，有機花生採收後僅用河沙拌炒，不加調味料。

王國輝認為，土地需要永續經營，希望能把最健康的花生呈現給消費者，但有機花生售價是一般花生4倍，初期購買者較少，後來培養出認同理念的消費者，現在有機土豆仁也在主婦聯盟通路販售，逐漸做出成績。

太保市農會理事長莊榮欽、總幹事黃麗貞及太保市長黃榮利等今天到王家恭賀貼榜，黃麗貞說，土豆世家各式調味花生美味可口，而第三代精益求精，產出的有機花生帶有自然甜味，農會協助行銷，值得推薦。

王國輝致力於栽培有機花生，獲得「永續善農獎」。（記者林宜樟攝）

王國輝獲得「永續善農獎」，各界前往恭賀。（記者林宜樟攝）

王國輝自行堆肥製作肥料。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法