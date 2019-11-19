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低地板公車斜坡板連續損壞 中市議員批：看得到坐不到

台中市議員蕭隆澤（左）、邱素貞要求交通局督促業者維護低地板公車設備，以免看得到坐不到。（記者張菁雅攝）

台中市議員蕭隆澤（左）、邱素貞要求交通局督促業者維護低地板公車設備，以免看得到坐不到。（記者張菁雅攝）

2019-11-19 21:05:49

〔記者張菁雅／台中報導〕低地板公車看得到坐不到！台中市議員蕭隆澤、邱素貞接獲身障民眾投訴，8日在大安區搭乘往豐原的低地板公車，連續2班車的斜坡板都壞了，因公車1小時才1班，苦等了快2小時才搭到車。蕭隆澤抨擊，如此高的損壞率，顯示客運業者平時根本沒在檢查維修。

蕭隆澤指出，一位使用電動輪椅的市民向他投訴，8日搭乘在大安區海墘國小前要搭公車到豐原區，連續2輛低地板公車的斜坡板都壞了，輪椅上不去，因為公車1小時才1班，投訴者苦等了快2小時才搭到車。

蕭隆澤說，低地板公車得斜坡板損壞率如此高，顯示客運業者平時根本沒在檢查維修，交通局應嚴格要求業者務必做到每輛公車的斜坡板都能正常使用。

另外，這位民眾曾經最多遇到連續4台低地板公車拒載，蕭隆澤與邱素貞指出，這對身心障礙者是二度傷害，情何以堪，除了公車設備正常，交通局也必須提供身心障礙者友善的乘車環境。

對此，交通局長葉昭甫表示，台中市目前有1173輛低地板公車，佔市區公車車輛數75.48％，超越全國平均值，市府已制定相關標準作業原則，規定低地板公車每日出車前，應對車輛側傾（如車輛有側傾功能）及斜坡板功能進行一級保養檢查，若有異常須立即維修。駕駛員也應透過標準作業程序服務乘坐輪椅的乘客，若未依規定，交通局將對客運業者進行扣款處分。

葉昭甫也說，交通局已將低地板公車服務品質，納入每年度市區汽車客運業服務評鑑實地查核，今年更首度邀請身心障礙團體擔任「神秘客」，共同參與評鑑路線調查，實地觀察市區公車的無障礙設備維護情形，以及駕駛員服務狀況與對無障礙設備操作的熟悉程度。

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