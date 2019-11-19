桂冠出版社創辦人驟逝 賴阿勝遺孀︰他說下輩子還要照顧我

桂冠出版社創辦人賴阿勝與妻子鄧玉娟情感深篤，曾許諾妻子「下輩子還要好好照顧她。」（家屬賴立文提供）

2019-11-19 16:58:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］創立桂冠出版社、一生出版近6000本書籍的賴阿勝，於苗栗縣三灣鄉健行時失足墜谷身亡，令文化業界及地方人士深感不捨，而才剛攜手度過結婚38週年的賴阿勝遺孀鄧玉娟，今也在靈堂前看著亡夫掛著笑容的遺照，哽咽說「要記得你曾說過下輩子還要好好照顧我的承諾」，夫妻情深卻從此永隔，令人鼻酸。

賴阿勝與妻子育有兩女，一家人感情融洽。（家屬賴立文提供）

賴阿勝雖僅高中學歷，但年輕時就嶄露文采，尤對西洋文學、詩集、古典著作懷抱濃厚興趣，遂先至水牛出版社工作後，1974年則一手創立桂冠圖書股份有限公司，一圓自己夢想，「要堅持出心中想出的書。」

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賴阿勝創立桂冠出版社，曾出版200多本世界文學名著，在學界及業界奠定一席之地。（記者鄭名翔翻攝）

賴阿勝靠著一股衝勁創業，但初期也不免徬徨，於是拜訪台灣心理學宗師楊國樞請益，受他的鼓勵下逐漸堅定信心，一步一腳印開始出版心理、外國文學及西方哲學、當代思潮等著作，讓羅蘭巴特、傅柯、葛蘭西等大師思想進入國內，參與台灣思想改變的先端，而後也引入200多本世界文學名著，在學界及業界奠定一席之地。

賴阿勝對文學、哲學思想、地方文化等書籍有濃厚興趣，創辦桂冠出版社陸續出版近六千本書，對台灣社會思想有巨大貢獻。（記者鄭名翔翻攝）

但隨著手機、電子書興起，年輕客群的閱讀習慣改變使得實體書、出版業界大受衝擊，使得賴阿勝興起「不如歸去」的念頭，於2007年回到家鄉苗栗，基於身上流著客家血統的情感，近年轉作在地文化，推廣客家叢書，並也鑽研正統道教，進駐寺廟內田野調查，完成《人與眾神的饗宴》一書。

賴阿勝素來愛健行，但卻疑因失足墜谷驟逝，令文化界及地方人士深感不捨。（家屬賴立文提供）

賴阿勝長女賴立文談起父親，說他總讓孩子們追尋自身興趣，但對音樂藝文有所嚮往，「想看著女兒留長髮、穿禮服、拉著大提琴的美好模樣」，因此也讓她走上音樂一路；而父親生前最愛登山，但近年因心臟問題，所以改走步道健行，最常散步三灣老街河堤或龍崀頂步道，未料卻發生意外。

賴阿勝失蹤前3天才剛度過38週年結婚紀念日，遺孀鄧玉娟今在靈堂前，看著摯愛笑容燦爛的遺容說道「你笑這麼開心，那我也陪你笑吧。」但語雖如此仍不禁哽咽，心裡喊話夫妻間曾許下的浪漫承諾「要記得下輩子還要好好照顧我。」令人聞之鼻酸。

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