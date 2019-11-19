碧潭幾米月亮一起過耶誕跨新年！活動延長展至明年元旦

幾米的超級月亮河面裝置藝術，讓碧潭更添幾分浪漫。（觀旅局提供）

2019-11-19 18:09:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店碧潭最美的河面裝置藝術、幾米超級月亮原本預訂在21日結束展出，但因民眾反應熱烈，且耶誕及跨年假期隨之來臨，主辦單位觀光旅遊局決定將活動延長展出至明年元月1日止，要透過幾米超級月亮傳遞出「最孤獨的時候，最溫暖的陪伴」意涵，牽引出人們心中療癒回憶，在冷冷的季節給你大大的溫暖，在耶誕及跨年時期，適合與家人、朋友及伴侶一同前來感受美好景色。

觀旅局長張其強說，「超級月亮」是繪本大師幾米的經典創作「月亮忘記了」繪本滿20周年特別打造的巨大版，象徵著溫暖、呵護與守望的「月亮」，療癒許多孤單的心靈，現化身為超萌地景藝術作品，將溫暖光輝與自然山水結合，白天會看到小男孩與月亮相依偎的俏皮模樣；夜晚能觀賞三個月亮相互輝映、散發撫慰人心光芒。

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張其強表示，歡迎民眾把握這段期間到碧潭旅遊，當地除有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊，還有歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吸引攝影愛好者的碧潭吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡「新店渡」等，都值得遊客造訪，行程充裕還可以到鄰近的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布以及體驗烏來部落文化，規劃充實的新店烏來一日遊。

幾米超級月亮原訂21日結束展出，但因民眾反應熱烈，活動延長展出至明年元月1日止。（觀旅局提供）

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