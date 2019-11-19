東市建農里民要求焚化廠啟用後 須將累積15年垃圾全挖出來燒

台東市建農里民同意？場場續用到焚化廠，但須將累積15年垃圾全挖出來燒。（記者黃明堂攝）

2019-11-19 15:20:23

［記者黃明堂／台東報導］台東市建農里掩埋場存在了15年，合約將於明年4月到期，台東大學問卷有逾7成反對續約，但經里民會議表決，同意以3年半為限續用至焚化廠啟動，而且累積15年的垃圾全部要挖出焚化，還給建農乾淨土地。

迫在眉睫的垃圾危機暫時紓解，市公所提出了新的回饋金辦法，將每年500萬的回饋金，按距掩埋場遠近區分3級，分別發放6000、5000、4000元不等，結餘款由管理委員會審核運用在辦活動、環境維護公共支出。

請繼續往下閱讀...

建農里委託台東大學公共事務系進行家戶抽樣問卷，高達7成受訪者反對延長掩埋場使用期限，這當中9成9要求場址要做綠美化。

里長林金寶根據訪查結果，召開里民會議，針對是否延長使用及回饋金進行討論，有居家緊鄰掩埋場的里民痛批埯埋場管理不善，除了惡臭，還常發生無名火，公部門言而無信，答應里民的改善措施無一做到，連監視器都沒裝，因此堅決反對延長。

林金寶說，這個場起初規劃是掩埋場，有按規定施作，但6年場約到期後，數度延長期限，變成轉運站，兼具雙重功能，卻都不符標準。

林金寶提議，縣府既然要修繕啟用焚化廠，掩埋場續約到啟用日，但最長以3年半為限，若屆時未啟動，市公所必須要有配套方案，以此為前提同意續約。這項方案獲過半數里民支持。

林金寶說，掩埋場有沼氣，覆土也寸草不生，建農里不要變成另一個福德坑。環保局也同意里民要求，在啟用焚化廠後，將建農掩埋的垃圾挖出來焚燒，將場址綠化，還給建農乾淨的土地，並進行綠美化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法