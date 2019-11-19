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訪視關懷據點與長輩玩投擲遊戲 陳其邁、李昆澤被「電甲金熠熠」

行政院副院長陳其邁（右1）今由立委李昆澤（右3）陪同訪視三民區安宜里關懷據點，與長輩一起玩「賓果投擲」遊戲，沒想到被長輩「電甲金熠熠」。（記者方志賢攝）

行政院副院長陳其邁（右1）今由立委李昆澤（右3）陪同訪視三民區安宜里關懷據點，與長輩一起玩「賓果投擲」遊戲，沒想到被長輩「電甲金熠熠」。（記者方志賢攝）

2019-11-19 13:51:55

〔記者方志賢／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今由立委李昆澤陪同訪視三民區安宜里關懷據點，他細數蔡英文執政的長照政績外，還與長輩一起玩「賓果投擲」遊戲，沒想到長輩技高一籌，把陳其邁、李昆澤2人「電甲金熠熠」。

訪視三民區關懷據點的行程，原安排行政院長蘇貞昌親自拜訪社區長輩，沒想到他因過度勞累導致病毒感染，顏面神經暫時麻痺，改由陳其邁出席活動。

陳其邁致詞時細數蔡政府長照政績，他說政府推動長照2.0，長照預算從過去50億增加到明年的400億，預算增加了8倍，未來還要增加到600億，持續照顧長輩。

陳其邁也肯定李昆澤在立院協助政院在長照可扣稅12萬元，另外所得稅率10%以下，若住進長照機構，政府每年再補助6萬元，台灣老人越來越多，讓長輩身體健康，年輕人負擔也減少。

陳其邁也稱讚李昆澤是公督盟評鑑都第一名的立委，「這個紀錄在立法院沒有人可以超過他」，另外李昆澤也默默地替高雄做了很多事情，包括鐵路地下化，還有一些交通的改善，尤其提升高雄競爭力的小港機場，或者是高雄港，都爭取到大概超過500億的預算，對於高雄的轉型非常重要。

訪視活動，陳其邁、李昆澤也與據點長輩尬「賓果投擲」同樂，未料長輩們平時「有練過」，技高一籌，把陳其邁、李昆澤「電甲金熠熠」。

陳其邁（右2）今由立委李昆澤（右1）陪同訪視三民區安宜里關懷據點。（記者方志賢攝）

陳其邁（右2）今由立委李昆澤（右1）陪同訪視三民區安宜里關懷據點。（記者方志賢攝）

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