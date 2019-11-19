世界肺阻塞日「不讓菸滅你，就從滅菸起」

苗栗縣長徐耀昌（左四）、大千醫院總裁徐千剛（左三）與大千胸腔科團隊等人，一同響應「世界肺阻塞日」，呼籲民眾戒菸。（記者張勳騰攝）

2019-11-19 13:48:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕每年11月第2、3週為「世界肺阻塞日」，苗栗市大千綜合醫院今天舉辦「不讓菸滅你，就從滅菸起」宣導記者會，大千醫院總裁徐千剛指出，最常造成肺阻塞危險因子就是吸菸，近年來電子菸號稱可幫助成年人戒菸令人存疑，建議癮君子能戒菸。

苗栗縣長徐耀昌菸齡約30年，以前每天至少抽2包菸，如今戒菸成功已10多年，今天也現身說法，呼籲癮君子應愛惜生命，只要下決心戒菸，一定能成功。

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大千醫院胸腔內科醫師謝為忠指出，慢性阻塞性肺病是一種因慢性呼吸道發炎造成呼吸道阻塞的疾病，也是國人第七大死因，每年造成5千人死亡，占台灣民眾死亡率6％~10％。

謝為忠說，肺阻塞引發慢性發炎的原因，主要是呼吸道長期受到髒空氣的刺激，例如吸菸、空氣汙染、工作中吸入粉塵、煙霧或化學物質。造成呼吸道長時間刺激進而引起發炎，這種發炎反應讓呼吸道分泌過多黏液進而造成支氣管阻塞，使氣體無法順暢進出肺部，「咳嗽、有痰、喘不停」甚至導致呼吸困難等問題出現。

徐千剛表示，慢性阻塞性肺病是種慢性肺功能退化，所造成的呼吸道阻塞及肺部傷害為不可逆反應，嚴重者連坐都像一般人跑百米一樣喘，生活品質受到極大影響。

徐千剛指出，慢性阻塞性肺病（簡稱COPD）的全方位治療包含藥物及非藥物兩部分，大千胸腔內科與復健科攜手整合慢性阻塞性肺病治療，由胸腔科醫師依據COPD病友症狀開立「心肺復健治療」處方，至心肺復健治療室由呼吸治療師給予藥物使用及呼吸運動指導；再由復健科醫師評估病患狀況、並開立復健運動處方，復健科物理治療師依據運動處方執行治療。

他說，胸腔內科與復健科聯手提供COPD病友完整性醫療評估與連貫式心肺復健整合治療，協助COPD病友有效控制疾病發展、提升生活品質。

苗栗縣長徐耀昌（右）現身說法，呼籲癮君子應愛惜生命，只要下決心戒菸，一定能成功。（記者張勳騰攝）

大千綜合醫院復健科人員，帶領與會貴賓與民眾們，學習活力健康操。（記者張勳騰攝）

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