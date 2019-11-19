勸募100萬個口罩！彰中學生這樣感受難民營的痛

彰中學生為了體驗置身沙塵暴環境的感覺，用麵粉加黑糖，調出沙塵的感覺，全身塗抹，體會敘利亞難民營孩童冬天飽受沙塵暴危害的痛苦。（記者張聰秋攝）

2019-11-19 13:45:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了幫助約旦邊境的札特里（Zaatari）敘利亞難民營5萬名兒童，抵抗冬季沙塵暴，國立彰化高中圖書館規劃年底遠赴中東進行「敘利亞難民營國際志工」活動，但圓夢前須先募足100萬個口罩，縣內埔心鄉的統億生技公司，接受學生勸募，率先捐出2萬個兒童口罩，距離目標還有一段很長的距離，學生們不放棄，繼續努力勸募。

規劃帶隊的彰中圖書館主任呂興忠表示，圖書館集合60多名高一學生，發起募集100萬個口罩送難民營的活動，利用課餘時間，有的走上街頭，有的則到人潮多的風景區，向遊客說明敘利亞難民營兒童的處境，希望爭取同情，樂捐口罩。

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參與勸募學生為了體驗置身沙塵暴環境的感覺，用麵粉加黑糖，調出沙塵的感覺，全身塗抹，「唉！真的超不舒服的，感覺吸了好多砂子…」不少學生說，親身體驗才知痛，更促使他們要努力勸募，希望可以帶著台灣人的愛心，幫助烽火下離散的敘利亞難民營小朋友。

學生吳承諺點出難民營的孩童因為置身沙塵暴的環境，罹患呼吸道疾病，卻無法根本解決，決定募集口罩捐贈給難民營，減輕沙塵的危害。

學生汪承翰說，國中曾在電視新聞看過敘利亞難民小男童溺斃海灘的消息，上了高中有幫助難民營人民的機會，更想爭取並完成。

學生江芃毅說，敘利亞爆發內戰，約有500多萬的孩童受到波及，從前是別人來幫助我們，現在應該是我們幫助他人的時候。

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