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爆料竹縣游泳館救生員疑偽造證照 議員要求稽查

時代力量新竹縣議員連郁婷出示的黃姓救生員的救生員證書，在中華民國水上救生協會的網站資料庫裡卻是另名翁姓男子的。（圖由連郁婷提供）

時代力量新竹縣議員連郁婷出示的黃姓救生員的救生員證書，在中華民國水上救生協會的網站資料庫裡卻是另名翁姓男子的。（圖由連郁婷提供）

2019-11-19 13:13:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕時代力量縣議員連郁婷今天指控，新竹縣游泳館所進用的某黃姓救生員疑似偽造救生員證照，因為從中華民國水上救生協會救生員資料庫比對，其救生員證照的號碼實際是另1個翁姓男子的。她指控黃男涉嫌偽造證照，可能根本不具有合法救生員資格，卻在新竹縣游泳館擔任救生員。

她也出示游泳館班表，可看出黃男本月開始排班，縣府教育處體健科上週四、14日去游泳館查核，還在泳池現場救生員人數是否足夠，是否具備有效證照」一欄，勾「是」，可見查核工作只是橡皮圖章。

連郁婷說，她已發出公文要求教育處應再次稽核竹北國民運動中心所有被排班擔任救生員等人的資格是否確實符合規定，並且徹查黃男的救生員資格，在黃男沒有提出合格救生員證照以前，不應再任救生員1職。

連郁婷抨擊縣府到底有沒有做好把關的責任？是否有確實查核所有在竹北國民運動中心擔任救生員的人是否確實具備合格證照？

她也說，遠東鐵櫃鋼鐵公司不但承包了新竹縣美侖美奐的竹北國民運動中心，同時經營新竹縣游泳館經營，但從去年票價爭議、到休館爭議，以及後來所提供的服務，糾紛頻頻不斷。

如今又發生聘用疑似未持有合格救生員證照的救生員，教育處對於這樣風評不佳的廠商，在調查清楚以後，確定違約情事，就應立即給予重罰！更應要求遠鐵要給的，不只是合乎法規的安全，更應是優質的服務，否則也撐不起縣長楊文科口口聲聲所要追求的「運動城市」。

時代力量新竹縣議員今天爆料新竹縣游泳館所進用的某黃姓救生員涉嫌偽造救生員證。（記者黃美珠攝）

時代力量新竹縣議員今天爆料新竹縣游泳館所進用的某黃姓救生員涉嫌偽造救生員證。（記者黃美珠攝）

時代力量新竹縣議員連郁婷出示從中華民國水上救生協會網站上查到，同一救生員證號，卻是另名翁姓男子的。（圖由連郁婷提供）

時代力量新竹縣議員連郁婷出示從中華民國水上救生協會網站上查到，同一救生員證號，卻是另名翁姓男子的。（圖由連郁婷提供）

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