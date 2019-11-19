香港情勢升高 嘉大祭出學分、學雜費、住宿免費

嘉大校長艾群表示，因應香港「反送中」情勢發展，校方主管會議通過「協助在港台生、港澳生等相關學業協助」等13項具體作法。（記者丁偉杰攝）

2019-11-19 12:58:52

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應香港「反送中」情勢發展，嘉義大學主管會議今天上午通過「協助在港台生、港澳生等相關學業協助」等13項具體作法，其中，來台就讀後，可獲108學年度第2學期學分、學雜費免費，108學年當學年住宿免費，優先提供校內工讀機會，獲錄取者最快於明年2月1日即可入學。

嘉大校長艾群表示，香港反送中緊張情勢持續升高，當地學校受到嚴重影響，在港台生就學權益也受到波及，目前在港台生約1050人，已有約600人陸續返台，無論是香港的台灣學生、港澳生或目前正就讀於嘉大的香港學生，校方均提供安心學習環境及就學管道。

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艾群表示，對於目前已在嘉大就讀的71位香港學生，校方也視學生需求，提供心理諮商持續關懷與協助，並設立專人專線，全力提供生涯發規劃等相關協助。

此外，嘉大也接受本身姊妹校在港外籍生，接納其下學期原安排到香港之交換生改來嘉大就讀，配合教育部以外加名額分配方式，不會排擠國內學生入學權益。

艾群說，嘉大開設的獸醫系、幼教系吸引不少香港、馬來西亞等地學生來就讀；香港及馬來西亞等地的大學雖然也有開設獸醫系，但課程及師資並不像台灣這麼完整，在台讀獸醫系，學到的面向深且廣，幼教系的各種教學法、教案等，培育精緻幼師，吸引學子前來就讀。

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