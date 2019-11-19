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苗栗首例！ 少子化衝擊 私立龍德家商將改制雙語中小學

龍德家商宣布將改制為私立雙語中小學。（記者蔡政珉攝）

龍德家商宣布將改制為私立雙語中小學。（記者蔡政珉攝）

2019-11-19 12:48:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕少子化問題嚴重，連帶不少學校受到影響。創校超過40年的苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商開出第一槍，宣布將改制為私立雙語中小學，而龍德家商明年度將正式停招學生，校方說龍德家商是苗栗縣首例高中職改制私立中小學。

龍德家商校方指出，學校學生人數逐年減少，從全盛時期1800多人至今只剩下400多人，降幅明顯。另外，校方考量鄰近台中市與新竹縣市都有雙語中小學，但苗栗縣針對這方面的教育資源稀缺，所以採取改制，期望打造苗栗縣教育界新亮點。

龍德家商未來將改制為私立耶魯中小學，預計1至9年級每年級招收3班，每班學生30人，採取精緻式教學，以博雅教學理念培養學生，並且採取「台師加外師」雙導師制。

校方指出，約3年前校方開始準備改制案，最近改制案通過苗栗縣政府初審，未來將會陸續拆除校舍，重新興建新教學大樓等校舍，並規劃設置2000坪生態教學園區，將多樣生態於校園中呈現。

至於目前龍德學生，校方表示將會持續提供完善教學，直到學生畢業。而與龍德屬於同教育體系的賢德工商，未來將招收龍德家商現有的餐飲科、時尚造型科等學生。

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