罕見「延遲性產後出血」 新手媽坐完月子大血崩

經導管動脈栓塞術治療前，呈現大出血。（國泰醫院提供）

2019-11-19 11:33:59

〔記者羅綺／台北報導〕俗諺說：「生得過雞酒香，生不過四塊板」，懷孕生產是件有風險的事。37歲王小姐接受人工試管嬰兒成功懷了雙胞胎，卻在剖腹產生完4週滿月後出現「延遲性產後大出血」，所幸經醫師以藥物及採用經導管動脈栓塞術（TAE）治療，順利挽救產婦性命，並保住其子宮。

國泰綜合醫院婦產科主任蔡明松表示，這是非常罕見的個案，產後大出血俗稱「血崩」，多為發生在生產完24小時內的「立即性產後出血」，但生在產後24小時至產後3個月內，出血量超過1000C.C.的「延遲性產後出血」臨床上並不多見，發生率約1%。

請繼續往下閱讀...

蔡明松指出，造成延遲性產後出血的原因包括：胎盤殘留、植入性胎盤、子宮血管瘤及或凝血功能障礙。王小姐因做過試管嬰兒、子宮鏡以及歷經剖腹產等因素，都是可能造成子宮內血管瘤導致產後大出血的原因。

蔡明松進一步指出，當產婦大量出血時，可能出現面色蒼白、四肢無力、胸悶、心悸、出汗、焦躁不安、意識混亂甚至暈厥等不適症狀。當時王小姐被救護車送至醫院，抽血檢查顯示血紅素7 ，遠低於正常值12至16mg/dL，緊急輸血2000 C.C.才保住一命；但之後仍持續有出血的狀況，反覆進出醫院3次，直到進一步使用顯影劑檢查後，才找出是子宮內右側血管瘤造成大出血，經「經導管動脈栓塞術」治療，才保住性命。

蔡明松解釋，「經導管動脈栓塞術」是利用血管X光攝影方式，將微導管沿股動脈尋找至出血點，再以一種栓塞物打入動脈內或以氣球將供應子宮血液的動脈塞住，幫助產婦止血，子宮也得以保留，此項手術方式可降低失血過多的狀況，也能保留生育能力。

蔡明松提醒，生產過程有多變性，產後大出血是一種無法預期的緊急情況。產婦於生產後出院至坐月子期間，需多注意傷口及出血量，若發現惡露持續排不乾淨、且顏色都呈紅色、或突然流出大量鮮血或血塊、或有發燒、臉色蒼白、心悸、頭暈或不正常腹痛等症狀產生時，應立即回診就醫。

圖為經導管動脈栓塞術治療後。（國泰醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法