海上豪華遊艇秀來了！安平港11/22~24登場

大學生參加遊艇航海體驗營。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-19 10:21:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新興的亞果遊艇集團樂活海洋學院為讓年輕學子學習勇敢、堅持、應變與合作等能力的航海精神，近日舉行遊艇航海營，吸引2、30位大學生與青年參加；同時將於11月22日至24日在南市亞果遊艇碼頭舉行首屆「2019台南安平遊艇展」，以嘉年華方式展出總值逾5億元的遊艇，打造亞洲版邁阿密的海上休閒觀光氛圍。

這項遊艇展將於11月22日至24日在南市安平區健康路尾的安平商港亞果遊艇碼頭盛大開展，為與在台頗負盛名的高雄遊艇展做出區隔，安平遊艇展規劃以台灣首場嘉年華方式舉行，針對遊艇休憩生活進行展演，現場展出總值超過5億元的多艘遊艇，並結合60個文創市集、國際級表演及無敵海景碼頭餐廳，在浪漫的漁光島旁享受波光粼粼的海岸悠閒時光。

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亞果遊艇集團表示，此次遊艇展展出區域超過10000坪，分為免費開放的草地區與可參觀船艇的遊艇碼頭VIP泊位區。5000坪草地區規畫有「水上休憩」、「特色精品」、「水域生活」、「文青餐車」等四個區塊。

水上休憩部分邀請PIDC澎湖國際潛水中心，特色精品區有新元藝術國際展出德國百年古董瓷器、HONDA重機展示、BMW台南汎德將在VIP區展出台南首次亮相的BMW X4 M COMPETITION豪華運動休旅。為讓親子家庭能在遊艇展中享受安全水域生活、體驗同樂，亞果也安排衝浪水池體驗、沙灘排球、芝麻街美語秀、迪卡儂戶外用品等及文青餐車、美式胖卡等，60個攤位全部免費參觀體驗。

遊艇碼頭VIP泊位區是台灣最大的水上船展示區，全區62個泊位近50艘船艇，特別展出亞洲第1艘、有海上超跑之稱的義大利遊艇AzimutS6、M43等，以及亞果遊艇集團旗下旗艦船艇，海上展出船艇總價值超過5億元，並有快閃表演、船艇音樂互動演出等精彩活動，預估展期吸引逾3萬人次參觀，創造3000萬元以上經濟效益，為提供良好參觀品質，遊艇碼頭VIP泊位區須事先網路購票。

活動首日也規劃拉丁主題晚宴，讓參加民眾在星光點點下，感受濱海微風，跟著音樂演奏在遊艇碼頭旁搖擺。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，安平遊艇城開發案，亞果預計斥資68億元與新加坡悅榕集團合作，冀望將此區打造成為全台最大國際級遊艇城，期望此次安平遊艇展舉辦，把第1階段開發成果展現在市民面前，打造港市合一的成功案例，歡迎各界相約親朋好友到健康路尾的亞果遊艇碼頭體驗全新的遊艇生活。活動資訊可上臉書搜尋「台南安平遊艇展」瞭解。

大學生參加遊艇航海體驗營。（記者王俊忠攝）

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