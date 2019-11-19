克服不斷顫抖... 這些畫出自腦麻患者的雙手

喜樂創意空間工坊師生成果展，正在中興新新村虎山藝術館展出。（南投縣文化局提供）

2019-11-19 08:43:55

〔記者張協昇／南投報導〕您能想像，這一幅畫是出自一位無法控制身體、不斷顫抖的腦性麻痺患者的雙手嗎？全身癱瘓終身須以輪椅代步的台中市腦性麻痺關懷協會理事周玉茹老師，為幫助身心障礙的傷友能獨立自主生活，成立喜樂創意空間工坊，教導傷友學習畫作肯定自我價值，即日起在中興新新村虎山藝術館舉辦師成果展，展至11月27日，欣賞過畫作的人都難以想像這是出自腦性麻痺患者的雙手。

周玉茹本身是一位頸椎損傷的傷友，20年前的一場車禍造成她頸椎粉碎性骨折，全身癱瘓終身須以輪椅代步，為幫助身心障礙朋友走入人群活出生命價值，她在2016年成立喜樂創意空間工坊，帶著腦麻患者習畫，並四處擺攤、報考街頭藝人執照、肯定自我價值。

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工坊創立至今已3年多，去年台中全人家長會長協會舉辦戶外創意寫生比賽，周玉茹懷著感恩的心，捐出現場寫生畫作和油畫作品來幫助弱勢團體，於是今年國美扶輪社特贊助台中市腦性麻痺關懷協會暨喜樂創意空間工坊，來幫助更多的身心障礙朋友活出生命價值。

周玉茹說，學生畫作線條雖然粗大，顏色也調得很隨意，但是你們能想像這一幅畫是出自一位無法控制身體、不斷顫抖的腦性麻痺患者的雙手嗎？，其實，腦麻的朋友或是身心障礙者，頭腦是清楚的，只是無法像正常人一可以靈活的展現自己，但是透過毅力、勇氣，一樣可以走入社會融入人群，不必躲在社會的黑暗面，而且每個人將透過畫作的意境，來展現內心的世界。

台中市喜樂創意空間工坊師生成果展作品。（南投縣文化局提供）

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