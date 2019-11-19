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台中捷運藍線2020動工？中市府這麼說...

台中捷運藍線路線規劃示意圖。（記者張菁雅翻攝）

台中捷運藍線路線規劃示意圖。（記者張菁雅翻攝）

2019-11-19 07:29:12

〔記者張菁雅／台中報導〕捷運藍線是台中第2條捷運路線，台中市議員黃馨慧在議會質詢時要求交通局說明，外傳「作廢BRT才能蓋捷運藍線」，是否確實如此？捷運藍線能否如前朝所言在2020年動工？交通局長葉昭甫表示，捷運藍線通過與作廢BRT無關，而捷運藍線土地徵收款320億元，市府會如實檢討、努力解決，但2020年動工「不太可能」。

黃馨慧表示，3年前，前朝交通局陸續用「廢BRT」、「禁左」方式處理台灣大道塞車問題，事實證明效果並不好。但造價幾十億元的BRT已經被作廢，機電違約、變更契約、衍生利息等問題至今無解；之後，坊間又流傳「作廢BRT才能蓋捷運藍線」。

葉昭甫則說，捷運藍線的推動從前市長胡志強時代開始進行，計畫在2014年第一次送交通部，交通部回函請市府針對台中市正在發展的政策再妥為說明，「絕對沒有用什麼換什麼」。

黃馨慧又問，2017年台中捷運藍線納入前瞻計畫，總經費1124億元，其中土地徵收費用320億元，在市庫年年用賒借彌平財政短差，要如何解決土地徵收問題？另外，捷運藍線能否如前朝講的，在2020年如期動工？

葉昭甫表示，捷運藍線市區採地下化，工程深度比例影響徵收費用，檢討後價格可能降低，市府相關局處會討論如何籌措財源，但2020年動工「不太可能」，因為綜合規劃作業完成後，後續還要進行設計作業。

交通局指出，捷運藍線已於今年3月啟動綜合規劃作業，針對整體路線方案、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計畫等進行深入檢討評估，綜合規劃工作計畫書已於今年5月核定，正辦理綜合規劃期中報告書審查，目標2年內完成綜合規劃。

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