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台中機場新航廈動土 沈智慧：選前才做 太遲了

立委沈智慧（前排左3）出席台中機場新航廈動土儀式。 （立委沈智慧提供）

立委沈智慧（前排左3）出席台中機場新航廈動土儀式。 （立委沈智慧提供）

2019-11-18 21:09:33

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部今日在台中機場舉行新航廈動土儀式，立委沈智慧表示，原先交通部規劃投入248億元推動「台中機場2035年整體規劃」，今日再度宣示要增加508億元啟動「台中機場2040年整體規劃」，蔡政府剩下54天要選舉才來建設台中機場，怎麼來得及？「機場又不是紙糊的，留給韓國瑜來做吧」。

沈智慧說，蔡英文當總統，一任已經快做完了，距離投票日還剩下54天，才想到投資中台灣，才想要建設台中國際機場，太遲了；林佳龍也不是第1天當交通部長，清泉崗是軍民兩用的機場，如果這麼重視，林佳龍在台中市長任內怎麼不早做？是不是選舉到了，才來開支票騙選票？

沈智慧指出，而且台中機場整建升級，落實國際機場之名，是中部地區民眾長期期盼的心願，在交通部承諾預算追加後，計畫完成時程卻推遲至2040年，需要20年後才能看到機場航廈的影子，中部鄉親相當不解，也難以接受。

沈智慧也說，她致力於催生清泉崗成為國際機場，下一個階段是以「軍民跑道分開使用」為首要目標，除了跑道之外，清泉崗機場最重要的是還缺1座國際化的航站大廈。她現在努力爭取連任，並希望大家支持韓國瑜當選總統，她必定促成韓國瑜將台中國際機場列為中台灣第1優先的建設。

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