為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

解決銀髮族行動不便 周遊獅子會捐贈萬芳醫院108台輪椅

周遊獅子會昨捐贈萬芳醫院108台輪椅。（萬芳醫院提供）

周遊獅子會昨捐贈萬芳醫院108台輪椅。（萬芳醫院提供）

2019-11-18 21:33:54

〔記者蔡思培／台北報導〕由周遊創辦的台北市周遊獅子會，今捐贈108台輪椅給萬芳醫院，協助就醫需要輪椅的民眾使用。阿姑周遊也是明星獅子會創辦人暨台灣影人協會理事長，熱心公益，獲得社會各界肯定。

萬芳醫院今下午舉行感謝儀式，周遊、李朝永夫婦、總監張文深、現任會長吳丹鶴及周遊獅子會獅友們皆出席，萬芳醫院院長陳大樑代表院方接受捐贈輪椅。周遊也說，她是文山區的居民，和萬芳醫院有很深的淵源，多年來需要健康照顧都首選萬芳醫院，例行的健康檢查及眼睛等疾病，萬芳醫院醫護人員專業細心照顧診治，讓她及家人感念在心，如果親朋好友有健康問題，她也推薦前來萬芳醫院就醫。這次周遊獅子會的善心捐助了108台輪椅，包括高背輪椅、骨科輪椅及一般輪椅。

萬芳醫院指出，文山地區老年人口比例在台北市高居第2，許多銀髮族行動不便，就醫亟須輪椅，萬芳醫院剛好輪椅不足，感謝周遊獅子會的會員們熱烈響應，紛紛慷慨解囊，短時間就募集108台輪椅。陳大樑說，這些輪椅將分別放置在各病房及大門與社工室。相信今後前來萬芳醫院的民眾將會有足夠的輪椅使用，讓他們獲得最好的醫療照護，確保身心健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
（影音）82歲周遊自誇「很會吹」！ 小10歲嫩夫繳械投降
2019-09-06 19:04

（影音）82歲周遊自誇「很會吹」！ 小10歲嫩夫繳械投降
「阿姑」原諒李朝永 關鍵祕密只有8個字
2019-08-23 21:09

「阿姑」原諒李朝永 關鍵祕密只有8個字
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
周遊自爆李朝永血書 再造金句「古有王寶釧、現代有李朝永」
2019-08-23 16:26

周遊自爆李朝永血書 再造金句「古有王寶釧、現代有李朝永」
萬芳名醫涉詐欺案 檢調第2波搜索
2019-08-23 05:30

萬芳名醫涉詐欺案 檢調第2波搜索
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮
宏達電攜手萬芳醫院 推出全球首創虛擬衛教診間
2019-01-04 21:27

宏達電攜手萬芳醫院 推出全球首創虛擬衛教診間

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播