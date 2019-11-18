解決銀髮族行動不便 周遊獅子會捐贈萬芳醫院108台輪椅

周遊獅子會昨捐贈萬芳醫院108台輪椅。（萬芳醫院提供）

2019-11-18 21:33:54

〔記者蔡思培／台北報導〕由周遊創辦的台北市周遊獅子會，今捐贈108台輪椅給萬芳醫院，協助就醫需要輪椅的民眾使用。阿姑周遊也是明星獅子會創辦人暨台灣影人協會理事長，熱心公益，獲得社會各界肯定。

萬芳醫院今下午舉行感謝儀式，周遊、李朝永夫婦、總監張文深、現任會長吳丹鶴及周遊獅子會獅友們皆出席，萬芳醫院院長陳大樑代表院方接受捐贈輪椅。周遊也說，她是文山區的居民，和萬芳醫院有很深的淵源，多年來需要健康照顧都首選萬芳醫院，例行的健康檢查及眼睛等疾病，萬芳醫院醫護人員專業細心照顧診治，讓她及家人感念在心，如果親朋好友有健康問題，她也推薦前來萬芳醫院就醫。這次周遊獅子會的善心捐助了108台輪椅，包括高背輪椅、骨科輪椅及一般輪椅。

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萬芳醫院指出，文山地區老年人口比例在台北市高居第2，許多銀髮族行動不便，就醫亟須輪椅，萬芳醫院剛好輪椅不足，感謝周遊獅子會的會員們熱烈響應，紛紛慷慨解囊，短時間就募集108台輪椅。陳大樑說，這些輪椅將分別放置在各病房及大門與社工室。相信今後前來萬芳醫院的民眾將會有足夠的輪椅使用，讓他們獲得最好的醫療照護，確保身心健康。

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