桃市歡慶國際身心障礙者日「看見多元」系列活動起跑

盲人歌手李炳輝現場演唱，還有舞群伴舞。（記者陳恩惠攝）

2019-11-18 21:40:13

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［記者陳恩惠／桃園報導］為響應聯合國頒定每年12月3日「國際身心障礙者日」，並推動「身心障礙者權利公約」，市府社會局運用公益彩券盈餘分配基金，每年10至12月推出系列慶祝活動，市長鄭文燦出席表示，今年以「看見多元、幸福共好」主題，舉辦包括模範表揚事蹟展、表揚大會、身障樂活市集及輔具嘉年華等系列活動，期盼活動能讓市民朋友對身心障礙者的需求有更多的瞭解，而市府也將持續推動身心障礙政策，讓社會發展得更好。

鄭文燦今天下午出席「桃園市108年國際身心障礙者日『CRPD5週年-看見多元、幸福共好』記者會」時說，國際身心障礙者日系列活動，希望落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）所揭櫫的公平參與、機會平等、權益保障等3個目標，也提供模範身心障礙者、模範身心障礙家庭照顧者及模範身心障礙服務人員更多鼓勵。

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他說，「國際身心障礙者日」期盼喚起社會大眾對身心障礙者的認識及權益，而身心障礙者的類型眾多，包括教育權、健康權及運動權等權利都應予保障，目前桃市領有身心障礙手冊者8萬人，市府積極推動身心障礙政策，包括於社會局成立身心障礙福利科、勞動局設立身障就業科，在其他法規也訂有身障方面的相關規定，讓身心障礙者的福利照顧更多元化。

此外，市府同時在八德區設立綜合性身心障礙福利服務中心，提供輪椅、升降床、助行器等輔具交換服務；市府也將研議輔具定期追蹤制度，鼓勵市民捐出不用的輔具，讓更多人感受社會的溫暖。

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市府今年的系列活動，展現模範身障者、家照者及服務人員的生命故事及模範事蹟，在模範身心障礙者方面，鄭文燦認為，人生中難免會有幽谷，而每一個生命都應該自我肯定、自我實現，讓生命發揮光彩，因此每個成功故事都應受到更多鼓勵。

至於模範身心障礙家庭照顧者則展現了無限愛心、對於照顧親人不離不棄；模範身心障礙服務人員則需要保持永遠不懈的熱情，秉持著如醫生「視病如親」般的精神，深入體會身障者的處境，並提供專業的協助。

局長鄭貴華表示，系列活動包括即起至22日市府川堂「模範表揚事蹟展&身障樂活市集&參與式預算活動靜態成果展」，23日中壢區中正公園「社區大眾同歡會」，30日府前廣場「輔具嘉年華」，下月1日桃園鉑宴會館「國際身心障礙者日表揚活動」，期盼讓大家看見身障者的活力及堅強生命力。

鄭文燦今天下午出席「桃園市108年國際身心障礙者日『CRPD5週年-看見多元、幸福共好』記者會」時，和身心障礙的表演者一起合影。（記者陳恩惠攝）

鄭文燦市長今天下午出席「桃園市108年國際身心障礙者日『CRPD5週年-看見多元、幸福共好』記者會」。（記者陳恩惠攝）

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