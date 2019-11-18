一德夜市今起禁擺攤 攤商控訴：高雄要發大財 竟斷我們生路

不少一德夜市攤販無法進場擺攤，群聚聚在勞工公園前表達不滿。（記者方志賢攝）

2019-11-18 19:48:12

〔記者方志賢／高雄報導〕「高雄要發大財，竟這樣斷我們生路，太沒人情味了！」擁有30年歷史的高雄一德夜市今天起禁止擺攤，警方下午出動200名警力，在一德路周邊路口交管，不少攤販無法進場擺攤，聚集在勞工公園表達不滿，他們控訴市府沒有配套措施，還動員警力強制取締，「讓我們沒飯吃，只能等死！」

賣百貨的賴姓攤商無奈說，他20幾歲擺攤到現在已20多年，「如今強制要我們離開，讓我們沒有飯吃，只能等死！」（記者方志賢攝）

名為勞工夜市的高雄一德夜市，因附近居民抗議攤販長期造成噪音、環境髒亂、防礙交通等問題，加上7年前制定的「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」至11月11日落日條款生效，所以今起攤販無法再營業。

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擁有30年歷史的高雄一德夜市今起禁止擺攤，警方下午出動200名警力，在周邊路口交管，禁止攤販進場。（記者方志賢攝）

轄區前鎮警分局今下午2點起在一德路周邊路口交管，禁止攤販進場，分局長林新晃表示，因為一德路居民長期反映，夜市攤販佔據道路，今起全面取締佔道的攤商，還路於民，讓居民有很好的生活空間，下午共出動近200名警力在路口交管，禁止攤車進場擺攤。

警方在一德路周邊路口交管，禁止攤販進場擺攤。（記者方志賢攝）

許多攤商無法進入擺攤，聚集在勞工公園表達不滿，他們控訴市府強制取締，剝奪他們生計，一名賣百貨的賴姓攤商無奈說，他20幾歲擺攤到現在已20多年，很有感情，收入穩定，也可維持家計，「如今強制要我們離開，讓我們沒飯吃，只能等死！」

不少一德夜市攤販無法進場擺攤，群聚聚在勞工公園前表達不滿。（記者方志賢攝）

另位柯姓攤商也說，他坦承自己違法，但希望市府盡量輔導，「市府若輔導我們，我們又不配合，就是我們不對！」、「如今要強制驅離，要我們如何生活！」

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