新竹縣爭取特色公園 婆婆媽媽牽著娃娃兵抗議

2019-11-18 18:19:46

［記者黃美珠／竹縣報導］「縣長阿公請傾聽小孩的心聲」、「議長阿公我們要好玩有趣的公園」！這是今天一群帶著娃娃們的婆婆媽媽來向新竹縣政府陳情抗議所高舉的標語，因為他們要縣府重視孩子的遊戲權，還給他們有特色、能分齡共融的遊戲場，讓他們就近在社區就能玩得快樂、玩得聰明且健康。

她們不滿竹北市人口爆滿，罐頭公園一堆外，微量的遊戲空間竟讓2800個小孩共用1座鞦韆，1萬4000名小朋友被迫共擠1座沙坑。罐頭化、塑膠化的公園，讓小小孩玩得起勁的大小孩卻感無趣，他們要求預算分一點給孩子的遊戲場，給公民參與設計，廣建處處分齡、適能、可以共融的遊戲場，使孩子打開家門走幾步路，就能有公園大玩特玩。

縣府表示，竹北繩索和骨頭滑梯公園相繼被拆掉，各因安全考量和配合縣府停六停車場工程所致。前者由市公所已編明年經費要改善，並將召開說明會說明後續規劃及工程計畫。

至於之前的骨頭滑梯公園，未來會採共融式遊戲場概念設計，已納入後續公園復舊改善工程內。

至於鄉親期待建置特色公園的5大訴求：開放公民參與、分齡適能遊戲規劃、與大自然相容共生、爭取經費設置安全適宜兒童遊戲場及遊具多元化等，縣府支持，將請相關單位未來新建或改善既有公園時納入。

目前規劃中的國際AI智慧園區，縣府將投入1800萬執行當地園區景觀工程，內容就包含公15公園的共融式遊戲場建置，目前正規劃設計中，預計明年2月開工前將召開施工說明會，規劃階段的審查會議，也不排除邀請關切的家長代表們參與。

這個抗議活動發起人楊怡青說，今年6月竹北市人口已破19萬，0到14歲的小孩有4萬3000人，但是在竹北將近200座公園中，竟只有15座盪鞦韆，等於平均2800個小朋友要共用1個鞦韆。小孩最愛的沙坑更只有3座，等於每1萬4000名小朋友得共用1個。她不滿，花1個月時間發動連署抗議就獲得2700份的回函支持。

她說，在公園玩應是每個兒童的日常，不是是一年一度的旅行或富裕人家的權益。她希望縣府的預算應合理分配到建置規劃特色公園上，重視孩子們的「遊戲權」，期待縣長楊文科在目前議會審查明年全縣總預算之刻，還給兒童遊戲的資源，給小孩們打造有特色的分齡共融遊戲場。

新竹市親子親善協會理事長彭玉妃說，遊戲對兒童的身體和認知發展、對社會文化都很重要，但竹北的公園和公共空間總是先想到安全問題，以致很多罐頭化的單調公園生了一堆。

竹北媽媽代表薛蕙儀說，她有3個從小學二年級到3歲不等的小孩，她發現開門要帶小孩出去，很難有個自然天成、沒有太多人為框架的遊戲場提供玩耍。如果要滿足前述想望，不是得坐半小時、1個小時的車，就是得花個至少2000元去趟親子餐廳。

對於特色公園，她更希望這個遊戲場的遊具是富有刺激性的、有分齡的設計，可以讓她3個孩子在同一地點獲得相同的滿足。否則現在很多的塑膠遊具，她家往往只有3歲的老么願意玩，大班的老二一下就覺得無聊了，更何況是老大。

跟著媽媽到場陳情的一名小妹妹捧著麥克風說，她想要有很高的盪鞦韆、很高很長又很滑的溜滑梯。8歲的「小禾」則希望有個比較有挑戰性的公園。

楊怡青說，他們盤點發現，全竹北組合式的罐頭遊具、單調的搖搖馬跟健身器材高達百座，她的老大卻告訴她，想要1個彎來彎去、3層樓高、最好還要有個彈跳台可以跳下去的溜滑梯。小的則希望有沙坑，因為可以在裡面自由玩創作，但她只能遠求雙北、或新竹市才滿足小孩的需求。

「還我特色公園行動聯盟」理事長林亞玫說，我國遊戲場改革的火苗，4年前就從台北市出發，陸續於各縣市引燃，所以他們一路看到很多縣市的公園開始注入自然、注入挑戰，而適性適齡的挑戰遊戲場更被發現有助孩童的身心發展。

這中間有很關鍵的力量就是傾聽使用者的聲音、還有公民參與的力量，4年後她又站在新竹縣府前大聲疾呼，代表新竹縣已經慢了4年了，甚至比其他縣市退步、退很多步。因此她鄭重呼籲新竹縣政府「你們已經慢了4年，請不要再慢下去了」！期許縣府傾聽使用者的聲音，讓公民參與，最後蓋回孩子愛的遊戲場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法