無人機運用廣 弘光科大培育種子飛手考取專業證照

2019-11-18 18:28:31

〔記者歐素美／台中報導〕明年3月31日起，操作無人機需要有證照才能上路！弘光科技大學積極培育種子飛手，聘請民航局遙控無人機術科審查委員黎東碩，擔任智慧科技學院無人機籌備組組長授課，教導學生操作理論及實務，銀通無人機科技公司並支援一台要價40萬元、最大起飛重量超過25公斤的農業植保機，由青農飛手示範操作，讓學生練習組裝、實操體驗，以順利考照。

智慧科技學院院長黃文鑑表示，學校規劃了3年推動無人機課程計畫，將投入千萬經費，逐年添購不同等級的無人機教學設備，主要以民航局證照的無人機考訓為主，培養環安系、資工系、文創系、運休系等系學生具備無人機證照及實際操作專長，希望未來與台中市政府、台灣雲端物聯網產業、工研院及相關產業合作，推動弘光科大成為同時擁有無人機培訓課程及現地考照的專業培訓機構。

黃文鑑指出，學校目前大力推動無人機課程，預計明年4月徵選校內30名的專業飛手隊隊員，隊員除了要修習無人機相關課程外，也要有超過36小時以上的實際飛行經驗，或是取得相關證照，更將媒合學生進入台灣最大無人機上櫃集團實習，讓學生獲得畢業即就業的發展機會。

「我們的目標希望學生能夠畢業即就業，多一份操作無人機的證照及技術」！無人機籌備組組長黎東碩強調，智慧農業是台灣重要的政策，用無人機噴灑農藥不僅節省時間更能均勻噴灑，而且不會吸入農藥，但現有農噴公司找不太到飛手，「依目前市場的薪資行情，有經驗的飛手，年薪可達200萬。」

無人機操作課程吸引不少女學生選修。環安系學生陳逸嫻說，無人載具產業、高科技應用是未來趨勢，系上好不容易有這課程，當然要選修；吳欣妮則說，會操作無人機對未來就業有幫助，考證後更多一項保障。

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