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議員促T-Bike擴大服務 交通局：T-Bike明年新增15站

議員陳秋萍建議市府T-Bike應思擴大設置於火車站、公車站及轉運站，提升整體效益。（記者蔡文居攝）

議員陳秋萍建議市府T-Bike應思擴大設置於火車站、公車站及轉運站，提升整體效益。（記者蔡文居攝）

2019-11-18 14:54:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳秋萍今天進行市政總質詢，力促T-Bike擴大服務區域，加密站點及數量，提升台南T-Bike整體效益。交通局長王銘德則表示，T-Bike明年會新增15站，永康地區將新增永康火車站、平實公園兩站。

陳秋萍表示，她從民國104年台南還只有觀光自行車時就開始關心T-Bike的發展，台南的T-Bike原先規劃200站，現在只有61站，應該要本著原先的規劃，擴大服務區域，加密站點及數量，讓台南的T-Bike更讚。她建議市府應思考設置於火車站、公車站及轉運站，提升T-Bike整體效益，提供最後一哩路，讓公車更有人坐，進而提高大眾運輸使用率。

交通局長王銘德表示，T-Bike明年會新增15站，永康地區將新增永康火車站、平實公園兩站。有鑒於T-Bike設站成本很高，但民眾希望能平價的使用，未來希望引進共享電動機車方案來取代，以在營運成本與民眾期望間取得平衡。

另外，有關共享電動機車營運相關配套措施，陳秋萍建議共享電動機車的營運應制定自治條例或管理辦法來管理業者，以保障市民權利及安全。市長黃偉哲表示贊同，指市府會朝這個方向進行，如果自治條例無法立即擬訂上路，也會用行政命令先行規範。

市議員陳秋萍（左）力促T-Bike擴大服務區域，交通局長王銘德（右）說，T-Bike明年會新增15站（記者蔡文居翻攝）

市議員陳秋萍（左）力促T-Bike擴大服務區域，交通局長王銘德（右）說，T-Bike明年會新增15站（記者蔡文居翻攝）

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