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台鐵駕駛鑽ATP漏洞頻超速 台鐵：已啟動大規模清查

去年台鐵普悠瑪號事故因超速釀18死。（資料照）

去年台鐵普悠瑪號事故因超速釀18死。（資料照）

2019-11-18 11:15:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年台鐵普悠瑪號事故因超速釀18死，如今卻傳出有台鐵司機員利用進站號誌的ATP系統寬限值漏洞，在12天內超速8次。台鐵坦言，經查有駕駛紀錄顯示注意號誌黃燈未降到60公里/小時以下，確屬違規情形，目前已依據規定懲處並停止乘務及加強輔導訓練，台鐵已啟動大規模調查。

台鐵ATP比照國道開車取締超速設置10公里寬限值，當列車進站前會經過「注意號誌」路段，ATP系統會提供10到30公里不等寬限值，若速限是60公里，ATP寬限值10公里路段就能開到69公里，不會自動煞車減速，讓乘客搭乘時能更舒適。如今卻傳出有司機員多次利用該漏洞超速，黃燈號誌已亮起，卻仍未降速至60公里以下，最嚴重的時候還曾以90公里飆進車站。

台鐵表示，列車自動防護（ATP）系統監控速度曲線，是由號誌機顯示條件再由地上感應子傳輸授權距離，產生連續監控速度曲線，主要作用是輔助司機員運轉行車的安全機制，運轉速度低於ATP限速曲線以下行駛，可確保行車安全無虞。

台鐵坦言，依據運轉規章規定，司機員應依號誌條件行駛，經查該駕駛紀錄顯示注意號誌黃燈未降到60公里/小時以下，確屬違規情形，目前已依據規定懲處並停止乘務及加強輔導訓練。

台鐵表示，除對該違規司機員依規懲處及加強訓練外，並已在10月30日派員進駐高雄機務段全面清查及各段交叉查核，截至目前發現四筆違規情形，雖屬個案，仍然重視依規定處理，另已再次通令各段針對司機員行車車速紀錄全面加強考核，徹底檢討改善。

此外，ATP所產生的連續監控速度曲線，是依據路線及道旁號誌條件動態計算結果，實務上，不一定會與所有道旁號誌速限同時一致。

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