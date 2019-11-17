扯！穩定邊坡施工許可當棄土證？竹東警方鷹眼識破

新竹縣竹東警分局日前在先前查獲的非法棄土場內，當場活逮2車、3人涉嫌偷倒廢土。（圖由警方提供）

2019-11-18 01:00:47

［記者黃美珠／竹東報導］太扯！縣府穩定邊坡工程的許可竟被偷天換日，變成了核准廢土進場的棄土證！

新竹縣寶山鄉新湖路附近的雞油凸段某非法棄土場今年5月才被竹東警分局查獲非法棄土而法辦，業者又以棄土場邊坡流失嚴重申請施工修復獲准為由，被控涉嫌假借前述縣府公文混淆視聽，非法從外地載運入夾雜有鋼筋等營建廢棄物的砂石土方到寶山偷倒，日前被竹東分局當場查獲2車、3人，經查至少已偷倒下25車，警方將擴大偵辦全案。

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縣府表示，新竹縣寶山鄉目前有2個合法土資場，1個在水仙路上，另1個在三峰路段，後者核准年限即將屆滿，申請展延獲准到今年底。

警方表示，竹東分局在今年5月中，因三峰路路面嚴重遭重車輾壓毀損，所以強力取締超載，結果意外查獲前述位於雞油凸八分寮小段的非法棄土場，一舉把涉案者統統「打包」，依廢清法移送法辦。

警方說，這家非法棄土場最近以要改善邊坡穩定度為由，檢具相關水保計畫後申請縣府准予施工。

縣府相關局處則在徵詢水保技師和前案承辦檢察官同意後，10月底核准從11月1日起，限期2個月內完成，並要求業者檢具施工範圍界樁、施工標示牌給縣府核備，也令業者施工期間車輛出入不得影響周邊住戶，並做好工安維護等，但沒有准許業者「載運」土方進場。

本月7日，警方獲報寶山三峰、新湖路周邊有異常的重車出入，疑似有偷倒廢土業者蠢蠢欲動。

竹東分局隨即成立專案，結合偵查隊、以及寶山、峨眉、富興、北埔等多個派出所警力，以便衣和私人機車埋伏法，掌握到這些偷倒車輛都從浪漫台3線，分從三峰或新湖路進入寶山，然後伺機亂倒。

11日傍晚5點多，埋伏員警果然發現2輛分由楊姓、姚姓男子所駕駛的聯結車滿載著砂石土方駛入前述雞油凸的非法棄土場內，當場被警方人贓俱獲。

但讓警方詫異的是，楊、姚2男被查獲後，竟還大方出示前述縣府所發，核准業者實施「邊坡穩定改善說明書」佯裝一切合法。

但經縣府相關局處派員到場確認，業者有假施作邊坡穩定之名，實際暗渡陳倉偷倒之嫌，從本月1日開工後，8日正式進場倒土推估，已經傾倒至少25車的廢土下地。因此警方依廢清法函送2名司機和葉姓現場負責人，這也是該棄土場半年內第2次被竹東警方查獲法辦。

竹東警分局近期從嚴追查偷倒，如圖位於寶山雞油凸的某非法棄土場，半年內已經被移送法辦第2次。（圖由警方提供）

新竹縣竹東警分局日前在先前查獲的非法棄土場內，當場活逮2車、3人涉嫌偷倒廢土。（圖由警方提供）

新竹縣寶山鄉雞油凸某非法棄土場被控涉嫌以施工穩定如圖邊坡為名，獲得縣府許可後轉當「棄土證」用，被竹東警方踢爆移送法辦。（圖由警方提供）

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