玩東南亞知識快問快答完封 柯文哲得意：考試我最會了

柯文哲傍晚出席市府民政局舉辦的南洋水燈節活動，體驗施放水燈。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-17 23:05:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一年一度「南洋水燈節」傍晚在台北市松山區錫口碼頭熱鬧登場，台北市長柯文哲現身和民眾同樂，體驗新移民的踢毽子、傳統美食，其中快問快答關卡，柯文哲連闖六關大獲全勝，現場響起一片掌聲，柯文哲也得意笑說「哈哈哈，考試我最會了。」

在許多東南亞國家，人們相信藉水燈緩緩漂流，就可以帶走壞運氣，並許下對來年美好願望。市長柯文哲致詞時笑說，自己也是新移民，從新竹移民到台北來；目前台北市外籍配偶已達三萬六千人，其中最多的是中國大陸跟港澳地區，而來自東南亞國家也快要四千人。希望在這個移民城市裡，大家因為生活在一起，透過彼此的文化交流，讓台北市的文化更加多元。

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今年水燈節推出闖關活動，包括越南童玩毽子、東南亞國家知識快問快答等。柯文哲才看完第一關「踢毽子」的關主示範，就直呼「哇！這我不行」，最後還是硬著頭皮踢了幾下宣告失敗，此時一旁的民政局長藍世聰竟默默成功踢了幾腳，讓柯文哲一度看呆眼而張大嘴。

接著第二關學越南話，柯文哲跟著念了幾句，就頻問怎麼沒有羅馬拼音，看到越南夫妻糕更是露出狐疑表情，吃了一口之後還拿起來仔細端詳，似乎對味道頗感疑惑。

到了第三關「東南亞國家知識快問快答」，柯文哲彷彿脫胎換骨，才看到題目表就立刻指著說這個我知道、那個我知道，原本抽考兩題就要繼續後面的體驗活動，沒想到柯文哲竟接連答對，圍觀民眾起鬨要柯乾脆全部答完，柯文哲得意解題後笑說：「考試我最會了」。

柯文哲還和新移民小朋友一起製作水燈，今年民政局首度安排以傳統「竹勺」施放水燈方式，柯文哲放完第一個水燈後，竟還意猶未盡的趁著其他人在合照時，又自己再放一個，興致相當高。

民政局表示，即起至本月30日在士林新移民會館推出「水燈節特展」，分享泰國、越南及柬埔寨的水燈文化，歡迎前往參觀。

台北市長柯文哲出席水燈節活動，挑戰快問快答。（記者沈佩瑤攝）

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