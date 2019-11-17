小琉球「MAHI-MAHI」現煮時正得時 單刀剖鬼頭刀獻絕藝

2019-11-17 23:37:56

［記者陳彥廷／屏東報導］11月開始正是台灣鬼頭刀的盛產期，此時的鬼頭刀品質極佳，產地琉球區漁會邀請民眾嘗鮮，要品嘗在歐美高級魚排的鬼頭刀，不用出國在國內就吃得到。

琉球區漁會日前在希望廣場舉辦推廣鬼頭刀，本週末則是回到琉球舉辦「鬼頭刀尚尬青」的活動，琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，鬼頭刀共分為5到7月及11月到隔年約1月的兩個產季，冬季雖然產量稍少，但是因為鬼頭刀要儲存脂肪過冬，油脂更為豐厚，口味更加甜美。

蔡寶興指出，鬼頭刀具有葉酸，在漁類中相當少見，且葉酸對小孩、老人及孕婦特別好，在夏威夷被賦予「MAHI-MAHI」之名，意即非常強壯，成為當地小朋友的主食，就是取鬼頭刀強而有力的動作期許小孩能夠健康順利成長。

國內鬼頭刀大都外銷到歐美做成高級魚排，不過，近期卻因國際大盤囤貨且中南美國家豐收，價格開始下跌，台灣年產鬼頭刀1萬餘噸，現在的產量是又多品質也好，但公斤價僅剩67元，較2年前的巔峰價格200元，是跌了3分之2。

蔡寶興表示，這麼好的魚種國人卻不知道是相當可惜，目前正在配合推動食魚文化，讓國內盛產的漁種，可以直接從產地到餐桌，希望國人都吃得到最新鮮最好吃的鬼頭刀。

農委會副主委陳添壽是小琉球的女婿，昨天他也回到琉球大啖鬼頭刀，師傅則是直接獻技，用1把刀在短短數分鐘內就把長達超過100公分的鬼頭刀片出完整的魚肉，蔡寶興更笑稱這已經片到極限的50%重，絕藝是令全場嘖嘖稱奇，陳添壽說，台灣的漁產豐富，在國外屬於高級食材鬼頭刀，其實國內早就在有販賣，盼培養民眾食魚的習慣，國產優質魚能在國內打開更大的市場。

琉球區漁會指出，現在正屬產季，從蘇澳、東港、新港到琉球都是產地，其中琉球區漁會還將魚排作成300克的真空包裝，適合小家庭，下班回來就能解凍就能料理，急凍包裝將最鮮的漁獲收到民居，煎煮炒炸都很適合，像是魚油煮白玉蘿蔔或是來煮湯，或是鬼頭刀魚羹等等，只要新鮮而且品質好就能作出相當美味的料理。

琉球區漁會今天則移師到高雄美濃農會，受到不少消費者的歡迎，接下來11月23日到旗山老街旗農的店、11月24日到台南市農會的假日農市、最後站則是12月14日到台南永康農會，邀請民眾屆時前來嘗鮮。

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