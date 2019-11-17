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柯宗明解密《陳澄波密碼》：創作自由要珍惜

身為作家、編劇、導演的柯宗明，今到宜蘭分享著作《陳澄波密碼》（記者張議晨攝）

身為作家、編劇、導演的柯宗明，今到宜蘭分享著作《陳澄波密碼》（記者張議晨攝）

2019-11-17 21:52:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台灣歷史長篇小說《陳澄波密碼》，是編劇家柯宗明首篇長篇歷史小說，他以日治時期名畫家陳澄波為背景，以故事主人翁修復陳澄波畫作的過程，表達台灣人的歷史恐懼症。柯宗明昨到宜蘭分享著作，他從戒嚴到解嚴後，台灣歷史書寫的脈絡出發，提醒讀者要珍惜現有的創作自由。

陳澄波出生於1895年，當年台灣割讓給日本，死於1947年的228事件，在柯宗明的小說裡，陳澄波的生平宛如台灣變盪歷史的縮影。

戒嚴時期228事件屬禁忌話題，《陳澄波密碼》故事源起於一樁陳澄波油畫的修復委託，抽絲剝繭解答這位台灣前輩畫家的美術成就，道出台灣人歷經清朝、日治時期、國民政府不同時代的國族困惑。

《陳澄波密碼》去年出版後，獲得第3屆「台灣歷史小說獎」首獎，這也是該獎舉辦以來第一部首獎作品。

他指出，歷史小說並非台灣主流文學類型，主要與早期台灣經歷長期戒嚴，政治因素讓人不敢觸碰歷史；直到台灣社會走入民主，挖掘過去空白記憶後，才陸續有歷史小說出版。

他說，歷史與文學結合挑戰性很高，有些作品有歷史但無文學性，或是有文學性但少了歷史，因為過去長期戒嚴，使得民眾心靈也被戒嚴，不敢看待過去，直到他們這一代，才有了創作自由，這是要珍惜的一件事。

《陳澄波密碼》帶出陳的生平，還有與陳同一時期的文學家楊逵等，透過故事的回溯，帶讀者走入動盪的大時代。

文化局說，歷史小說有賴大量史料考證，才成透析主人翁的想法，創作過程非常不易，透過講者的分享，希望讓民眾貼近歷史小說的書寫方式。

身為作家、編劇、導演的柯宗明，出版的著作《陳澄波密碼》獲選台灣歷史小說首獎。（記者張議晨攝）

身為作家、編劇、導演的柯宗明，出版的著作《陳澄波密碼》獲選台灣歷史小說首獎。（記者張議晨攝）

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