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白皙美腿掛旅館床邊 她呻吟嚇壞別床...尷尬原因網友傻眼了

一名正妹網友在臉書社團爆料自己在旅館發生的糗事，她因為發燒要出門買藥，卻因為腳麻導致無法動彈，並將白皙長腿掛在床邊。別床的旅客卻在她痛苦呻吟時開門入房，因此被嚇壞慘叫，讓原PO好尷尬。（圖片擷取自「爆廢公社公開版」）

一名正妹網友在臉書社團爆料自己在旅館發生的糗事，她因為發燒要出門買藥，卻因為腳麻導致無法動彈，並將白皙長腿掛在床邊。別床的旅客卻在她痛苦呻吟時開門入房，因此被嚇壞慘叫，讓原PO好尷尬。（圖片擷取自「爆廢公社公開版」）

2019-11-17 22:18:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名正妹網友在臉書社團爆料自己在旅館發生的糗事，她因為發燒要出門買藥，卻因為腳麻導致無法動彈，並將白皙長腿掛在床邊。別床的旅客卻在她痛苦呻吟時開門入房，因此被嚇壞慘叫，讓原PO好尷尬。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，在外住旅館六人房的上鋪時，因發燒想要出門買藥，腳卻在跨出去的時候「麻掉了」，讓她維持腿掛床沿的動作一段時間。沒想到在她發出「啊呃呃呃乾乾乾」的痛苦呻吟時，有女生剛好進房，被她掛在床邊的腳嚇到放聲慘叫，讓原PO尷尬笑說「那個...叫完之後可以幫我叫救護車嗎？」

許多網友看了全傻眼，紛紛笑翻並留言表示「還好妳沒問他，有看到我的頭嗎」、「這小腿很可以喔」、「會嚇死」、「搞笑女神」、「進來的小姐要去收驚了啦」、「鬼是沒有腳滴！有腳的一定是沒藏好哈哈」、「覺得爆廢真的越來越好笑了哈哈哈」、「這個真的太好笑了」。

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