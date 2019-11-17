中壢11歲童擺攤賣襪撐家計 市府社會、教育局出手協助

孝順的均均（右二）陪同爸爸、慈善會成員擺路邊攤賣襪子分擔家計。（記者李容萍攝）

2019-11-17 18:17:11

［記者陳恩惠／桃園報導］臉書社團「承天府環島慈善會」日前PO文，指年僅11歲男童「均均」（化名），擔心父重病沒錢繳房租會被房東趕走，在中壢區擺路邊攤賣襪子分擔家計，經媒體披露後各界關心湧入，市府社會局與教育局今天表示，已於第一時間結合各項社福資源，積極協助男童改善生活，度過難關。

社會局長鄭貴華說，均均因父親健康問題以致無法穩定工作，使家庭生活陷入困境，社會局已先行協助取得弱勢兒童及少年生活補助，同時協助申辦低收入戶中，目前各界善款及物資湧入，初步已能穩定生活，社工今天下午將再次前往家中關懷訪視，男童父親感謝大家關心及支持，後續社會局將持續與其討論善款使用及協助男童父親就醫。

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教育局長高安邦說，教育局與學校除協助男童早午餐及課後照顧班、學雜費、書籍費、校外教學等費用全免外，寒暑假也會提供愛心餐券、愛心物資（食物、衣物、鞋子）等，而只要學生在校的相關費用，學校都會以仁愛基金協助支應；此外，學校日前業已召開專案會議，針對均均開設教育儲蓄專戶，接受民間補助。

社會局表示，為服務弱勢家庭和民眾，在13個行政區皆設置家庭服務中心，民眾若發現社區內有家庭因遭變故需要相關社會福利及社區關懷服務者，可洽詢各區家庭服務中心或社會局局服務專線：03-3322101轉分機6410。

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