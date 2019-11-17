香港理大遭警民戰火 167台生均安、已返台76人

香港理工大學警民互攻，台生均安。（美聯）

2019-11-17 12:41:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港理工大學附近昨、今爆發警民衝突，雙方以催淚彈、汽油彈相互扔擲，部分戰火波及理大校內，台灣駐港人員緊急聯繫，釐清學生宿舍與校園有段距離，目前台生均安，理大台生167人中，已知返台人數有76人，至於其他大學校園附近衝突也暫歇，且如中大的住宿台生也全數回台。

教育部駐港參事馬湘萍指出，昨理大附近衝突再起，但經聯繫理大學生會長確認，台生住的宿舍離校園有段距離，並未被警民衝突波及，今上午也再協助3名理大台生返台，截至目前可掌握的數據，理大全部167名台生中，已知有76名台生返台，其他台生預計今、明兩天可能考慮返台，其他也還有住香港親友家、可能出國、可能自行返台未通報等。

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馬湘萍說，今日主要需留意在香港尖沙嘴的示威活動，建議在港台生盡量不要靠近，港島區域目前則暫無重大情況，教育部、陸委會等駐港人員也從6月示威起就關注、8月底成立專案小組，每週關注各項示威活動，並與台灣學生會建立群組聯繫，有狀況會立即提醒並掌握台生安全。

教育部統計，赴港攻讀學位的台生總數1021人，截至今上午10點半回報，已知的返台人數達594人，其中香港中文大學303人中已返台261人，香港科技大學180人中已返123人，香港城市大學149人已返82人，但香港大學166人中僅返台22人，港大是各校中返台人數比例較少的。

馬湘萍分析，這次運動波及香港大專校園，最嚴重就是前幾天在香港中文大學的衝突，導致校園整個封閉，但其實中大宿舍離衝突點也有距離，只是整個校園被封閉，學生進出不得，甚至一度傳出校內食物不足的情況，但因駐港人員無法進去補給，只能緊急拜託中大國際長務必補足校內超商、小賣店的物資，而中大住宿的台生經這幾天的勸說，昨天勸走最後幾位，目前中大宿舍已無台生。

馬湘萍說，其他學校在這波衝突中，包含香港大學、香港浸會大學、香港城市大學等，也都有零星衝突，但掌握的台生情況都均安，且因上述學校的台生多靠近市區，情況未如中大嚴峻，而昨、今在理大的衝突，主要在理大校園內一棟大樓的平台上，會提醒台生不要靠近。

至於香港各校的學業，馬湘萍指出，除了香港演藝學院之外，其他大學都宣布學期結束，課程沒教完的改成線上課程，若需考試也都改線上，演藝學院因在灣仔區沒有太大問題，課程持續，該學院的3名台生也暫無離開打算；另已有部分台灣學生會長及1、2名台生致電詢問回台銜接就學的問題，會說明並協助轉知教育部專線，駐港這邊現階段將以協助學生安全離港為主要任務。

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