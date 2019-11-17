新竹市府爭取1.7億！ 青草湖63年來最大變身 打造親水好生活

青草湖水岸環境改善工程完工示意圖。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-17 11:30:46

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府成功爭取前瞻計畫水環境第三梯次核定1.7億經費，將投入青草湖周邊景觀改善，推動青草湖啟用63年來最大規模的景觀改造工程，市府將全面整合青草湖周邊自然環境與生態資源，並打造以人為本、親水友善、豐富景觀的環境，設置全區環湖景觀步道、全新自行車道，以及眺望平台、浮動碼頭等，帶給市民親水好生活。

青草湖水岸環境改善工程完工示意圖。（記者蔡彰盛翻攝）

林智堅表示，青草湖是新竹人共同的回憶，他上任以來積極活化，要帶給市民生活三幸福，第一幸福是照顧長輩，在有超過400棵樹的明湖公園內，新建300坪「柴橋複合式社區活動中心」，結合長照據點、日照中心、活動中心等多功能，現正如火如荼建設中。

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青草湖水岸環境改善工程完工示意圖。（記者蔡彰盛翻攝）

第二幸福是改造景觀，整建明湖公園與青草湖公園，讓在地居民打造休閒、運動、親近生態的好所在，規劃將再投入1.7億，整建青草湖周邊環境；第三幸福則透過市地重劃釋出2.3公頃土地，活化觀光空間，更引進SUP立式滑槳，打造青草湖特色親水活動。

青草湖水岸環境改善工程完工示意圖。（記者蔡彰盛翻攝）

林智堅說，這次工程將全面改善自行車環境，整建串連環湖2公里長自行車道，並進行動線區分，讓自行車騎士騎乘更加安全、舒適，散步、慢跑民眾也更加安全。同時將整建串聯環湖2公里長人行步道，並規劃設置從入口區至湖岸邊，再延伸到鳳凰橋的無障礙步道系統，改善原本階梯式、不友善設計，讓親子與身障朋友也可以親近青草湖。

新竹市政府將全面整合青草湖周邊自然環境與生態資源，打造以人為本、親水友善、豐富景觀的環境。（記者蔡彰盛攝）

在改造景觀方面，將透過無障礙的水岸景觀平台、緩坡步道及水岸植物景觀帶，串連周邊遊憩景點，新增環湖步道遊憩設施，包含親子草坡、湖岸平台等創造湖岸活動節點，特別是利用現有的地貌高低起伏，設置可遠眺湖景的眺望平台，未來將成為親子進行生態教育、放鬆遊憩的親水空間。

青草湖水岸環境改善工程預計明年初動工，年底完工，期待能使青草湖風華再現，除了提供市民優質遊憩環境，更帶動周邊觀光發展。

地政處表示，林智堅上任以來活化青草湖周邊地區，包含市地重劃、整建明湖公園與青草湖公園，新建柴橋社區活動中心，預計總共投入2.8億，明年初將啟動改善青草湖關鍵一哩路，營造親水、人本、景觀豐富的的青草湖環境，期望透過市府的努力，使青草湖改頭換面、風華再現，成為竹市重要樂活觀光景點。

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