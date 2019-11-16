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夭壽！亂燒沙灘漂流木 墾丁寄居蟹「火燒厝」成焦屍

墾丁後灣沙灘竟有人焚燒漂流木，將寄居蟹活活燒死。（記者陳彥廷翻攝）

墾丁後灣沙灘竟有人焚燒漂流木，將寄居蟹活活燒死。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-17 00:15:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園沙灘最近又傳放火焚燒漂流木，地點緊臨陸蟹棲地，在沙灘上燒死不少寄居蟹，焦黑的沙灘慘不忍睹，保育人士痛批：「這是國家公園該有的保護嗎？」

後灣是陸蟹大型棲地，寧靜小漁村的氛圍也是恆春半島秘境，躺臥在後灣沙灘還能遠眺海生館，十分悠閒，社區最近引進SUP及獨木舟等遊憩活動，發展社區生態旅遊，相當引人入勝。

不過，後灣美麗的沙灘前天深夜有人縱火焚燒漂流木，潔白的沙灘及周邊停車場至少有4個地方被燒到焦黑，灰燼中更有許多寄居蟹帶殼陳屍，令人不忍卒睹。

「是另類的淨灘嗎？」拍下照片的保育人士質疑，漂流木會造成步行的不便，但若是只為了貪圖方便，就一舉縱火焚燒漂流木，讓寄居其下的寄居蟹優良棲地就此消失，手段令人匪夷索思。

長期關注國家公園內的保育人士指出，國家公國內沙灘焚燒漂流木事件並非頭一遭，只是這次竟一夜之間在4個地點縱火，實在「夭壽！」當地現在正致力發展生態旅遊，但這一把火卻不知道燒毀多少人的心血，沙灘所受到的損害更難以估計，要求墾丁國家公園管理處嚴加執法。

對此，墾管處回應，已接獲報案，現由國家公園警察隊調查，一旦確定行為人，就會以違反國家公園法開罰。官員強調，這類行為都是國家公園明文規定的禁止行為，將嚴格執法，杜絕不肖行為。

後灣沙灘有人焚燒漂流木，寄居蟹遭活活燒死。（記者陳彥廷翻攝）

後灣沙灘有人焚燒漂流木，寄居蟹遭活活燒死。（記者陳彥廷翻攝）

後灣沙灘有人縱火焚燒漂流木，沙灘焦黑慘不忍睹。（記者陳彥廷翻攝）

後灣沙灘有人縱火焚燒漂流木，沙灘焦黑慘不忍睹。（記者陳彥廷翻攝）

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