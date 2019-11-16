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爆量白尾八哥吵翻天 彰警投票決定...維持現狀

彰化縣警察局與附近民宅屋頂每天傍晚5點半即聚集大量白尾八哥狂叫，數量壯觀。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局與附近民宅屋頂每天傍晚5點半即聚集大量白尾八哥狂叫，數量壯觀。（記者湯世名攝）

2019-11-16 18:26:54

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警察局被大量外來種白尾八哥包圍，每天從傍晚5點半起即群聚狂叫，足足叫了數十分鐘至入夜才停止鳴叫，叫聲之大讓附近居民與部分警察人員飽受困擾，消息傳出，縣警局最近辦理民調，發出問卷由局本部警務人員決定如何處置白尾八哥，結果在局本部全部495名警務人員中，有高達9成5認為維持現狀即可，僅5%認為應進行驅鳥，縣警局決定照民調結果採多數決維持現狀。

據彰化縣警局附近居民指出，警察局兩側種有數十棵小葉欖仁，枝葉茂密，平常原聚集不少斑鳩，不過最近幾個月來，竟然有數量超多的白尾八哥飛來棲息，且作息很規律，每天傍晚5點半就飛回來，只見爆量的白尾八哥四處竄飛，附近民宅、警察局頂樓都有不少白尾八哥蹤跡，且數以百計的白尾八哥齊聲狂叫，叫聲之大令他們困擾，直到樹十分鐘入夜後才又安靜下來，隔天清晨就又全數飛離，如此每天循環。

部分警務人員則納悶說，這些白尾八哥也不曉得是從哪裡飛來的，突然間就成群棲息在警局外的樹林，傍晚叫聲的確蠻吵雜，所幸僅維持約40分鐘，入夜後叫聲明顯減少，倒也還能接受；部分警務人員則認為這些鳥叫聲有如天籟之音，為生活中增添不少熱鬧氣氛。

縣警局為慎重起見，乾脆舉辦民調，由警務人員來決定如何處置這群白尾八哥，結果在495名警務人員當中，有高達9成5認為應「維持現狀」，僅5%認為應趁白尾八哥白天飛離時，用大型網子把小葉欖仁罩住，讓鳥群無法回來棲息，進而轉移陣地，即可達到驅鳥成效。

縣警局行政科表示，白尾八哥叫聲吵雜與否，見仁見智，既然民調絕大部分警務人員認為應維持現狀，縣警局也決定按照民調結果來辦理。

花壇鄉鳥類研究專家施俊吉說，這些外來種白尾八哥、家八哥，和保育類的台灣八哥（嘴部呈白色）不同，因適應力強，在野外大量繁殖成群。其中白尾八哥因繁殖快速、生性強悍，族群和分布已大到難以移除，很快就排擠了本土八哥；由於白尾八哥幾乎宣告本土化，與我們一起生活，移除已不可能；縣警局前的白尾八哥族群應該只是暫時棲息，過一段時間就會離去，不用因此用網子罩住樹林或修剪枝葉來驅鳥，目前就當作白尾八哥的叫聲是自然交響協奏曲吧。

彰化縣警察局與附近民宅屋頂每天傍晚5點半即聚集大量白尾八哥狂叫，數量壯觀。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局與附近民宅屋頂每天傍晚5點半即聚集大量白尾八哥狂叫，數量壯觀。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局兩側樹林有大量白尾八哥棲息，數量壯觀。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局兩側樹林有大量白尾八哥棲息，數量壯觀。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局兩側樹林有大量白尾八哥棲息，數量壯觀。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局兩側樹林有大量白尾八哥棲息，數量壯觀。（記者湯世名攝）

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