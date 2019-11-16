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南投溫泉季第一「泡」 北港溪溫泉區祭優惠吸客

北港溪溫泉季活動於泰雅渡假村登場，遊客把握限時免費入園，享受泡湯樂趣。（記者佟振國攝）

北港溪溫泉季活動於泰雅渡假村登場，遊客把握限時免費入園，享受泡湯樂趣。（記者佟振國攝）

2019-11-16 20:33:11

〔記者佟振國／南投報導〕2019南投溫泉季系列活動由北港溪溫泉季打頭陣，今天於國姓泰雅渡假村舉行開幕式，在戰鼓表演、原住民祭天祈福及震撼竹管炮聲中，為期1個半月的溫泉季正式啟動，縣長林明溱說，秋冬旅遊補助南投縣第1期5000萬已申請完畢，秋冬又是泡湯旺季，縣府已積極向中央爭取第2期補助，希望更多遊客到南投泡好湯、賞風景、吃美食。

南投有北港溪、東埔、埔里等3大溫泉區，今年溫泉季活動由北港溪溫泉區率先登場，慶祝溫泉季開幕，泰雅渡假村祭出限時優惠，遊客只要在上午11點前入園即可免門票，同時整合周邊餐飲、民宿與咖啡業者推出促銷折扣，園區內也安排樂團、藝人、魔術等多項表演，也成功吸引人潮。

縣長林明溱指出，南投觀光景點多，觀光局秋冬旅遊補助南投縣第1期5000萬元在10月底就已申請完畢，秋冬又是泡湯旺季，縣府已爭取第2期補助，希望即日起至12月底溫泉季舉辦期間能發揮加倍效果，讓縣內觀光業者多受益。

北港溪溫泉觀光協會理事長李浩瑋說，活動期間沿線民宿業者都有配合秋冬國旅補助，民眾憑身分證並符合秋冬國旅補助資格，即可在平日免費入住泰雅渡假小木屋2人房1晚，凡在全國使用秋冬國旅補助者，可憑發票或收據到南投溫泉區體驗免費大眾湯或是情人湯屋折抵200元。

南投縣長林明溱（右3）等人手持火把點燃竹管炮，為溫泉季系列活動揭開序幕。（記者佟振國攝）

南投縣長林明溱（右3）等人手持火把點燃竹管炮，為溫泉季系列活動揭開序幕。（記者佟振國攝）

民眾憑身分證並符合秋冬國旅補助資格，即日起至12月底，即可在平日免費入住泰雅渡假小木屋2人房1晚。（記者佟振國攝）

民眾憑身分證並符合秋冬國旅補助資格，即日起至12月底，即可在平日免費入住泰雅渡假小木屋2人房1晚。（記者佟振國攝）

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