日月潭紅茶聯手日本笠間燒 拚知名度進軍國際
〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭紅茶文化季今在日月潭向山遊客中心舉辦紅茶評鑑頒獎，並邀請來自日本茨城縣笠間市副市長近藤慶一來台參加，此次魚池鄉農會，特別結合笠間市知名的陶器「笠間燒」，並將日月潭特等獎紅茶貯藏其中，凸顯精緻農產與收藏價值，農會理事長劉啟行表示，盼結合兩地物產特色，推廣彼此知名度，進一步將紅茶打進國際市場。
日月潭紅茶文化季暨頒獎典禮，農糧署長胡忠一、立委蔡培慧，以及南投縣政府農業處長陳瑞慶、魚池鄉長劉啟帆都到場參加，胡忠一表示，去年笠間市來台籌備辦事處，在蔡培慧引薦下，認識到品質絕佳的日月潭紅茶，雙方因此開啟合作契機，之後還簽署合作備忘錄，促成日月潭紅茶與笠間燒的結合，將兩地各具知名度的物產，透過異業結合，提高農特產附加價值。
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另外，台日雙方除了紅茶產業交流，南投的香蕉本月起也外銷到日本，銷售一空獲得相當大的迴響，下週還將出貨第2批，可望為南投農業帶來正面效益。
笠間市副市長近藤慶一表示，笠間燒陶器擅長揉合傳統與創新技法，並採用當地的黏土製作，此次是首度與紅茶結合，希望這樣的合作方式，能促進雙方農特產交流與知名度。
立委蔡培慧則說，笠間市的笠間燒相當出名，同時也是日本栗子重要產地，希望未來雙方透過實質的經濟交流，不僅推廣日月潭紅茶、香蕉，也盼進一步催生紅茶栗子甜點，促進農產交流，擴大市場，嘉惠更多在地生產者。