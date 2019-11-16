日月潭紅茶聯手日本笠間燒 拚知名度進軍國際

日月潭紅茶文化季活動，特別將日月潭紅茶與日本笠間燒陶器結合，盼結合台日兩地特產，提升國際知名度。（記者劉濱銓攝）

2019-11-16 16:18:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭紅茶文化季今在日月潭向山遊客中心舉辦紅茶評鑑頒獎，並邀請來自日本茨城縣笠間市副市長近藤慶一來台參加，此次魚池鄉農會，特別結合笠間市知名的陶器「笠間燒」，並將日月潭特等獎紅茶貯藏其中，凸顯精緻農產與收藏價值，農會理事長劉啟行表示，盼結合兩地物產特色，推廣彼此知名度，進一步將紅茶打進國際市場。

日月潭紅茶文化季暨頒獎典禮，農糧署長胡忠一、立委蔡培慧，以及南投縣政府農業處長陳瑞慶、魚池鄉長劉啟帆都到場參加，胡忠一表示，去年笠間市來台籌備辦事處，在蔡培慧引薦下，認識到品質絕佳的日月潭紅茶，雙方因此開啟合作契機，之後還簽署合作備忘錄，促成日月潭紅茶與笠間燒的結合，將兩地各具知名度的物產，透過異業結合，提高農特產附加價值。

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另外，台日雙方除了紅茶產業交流，南投的香蕉本月起也外銷到日本，銷售一空獲得相當大的迴響，下週還將出貨第2批，可望為南投農業帶來正面效益。

笠間市副市長近藤慶一表示，笠間燒陶器擅長揉合傳統與創新技法，並採用當地的黏土製作，此次是首度與紅茶結合，希望這樣的合作方式，能促進雙方農特產交流與知名度。

立委蔡培慧則說，笠間市的笠間燒相當出名，同時也是日本栗子重要產地，希望未來雙方透過實質的經濟交流，不僅推廣日月潭紅茶、香蕉，也盼進一步催生紅茶栗子甜點，促進農產交流，擴大市場，嘉惠更多在地生產者。

日月潭紅茶文化季活動，特別將日月潭紅茶與日本笠間燒陶器結合，眾人小心翼翼將紅茶放入陶甕。（記者劉濱銓攝）

魚池鄉農會理事長劉啟行（左起），在日月潭紅茶文化季將紅茶與日本笠間燒陶器結合，盼提升農產知名度，笠間市副市長近藤慶一、立委蔡培慧、農糧署長胡忠一都受邀參加。（記者劉濱銓攝）

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